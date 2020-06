Citroën toont bijzondere achterkant ë-C4

Het mag ondertussen geen heel groot geheim meer zijn dat Citroën aan de vooravond staat van de onthulling van een gloednieuwe C4. Deze auto is de opvolger van de verdwenen hatchback, maar luidt waarschijnlijk ook het einde in van de Cactus. De nieuwe C4 is dan ook een beetje van beide met zijn opgehoogde koets maar 'berline-bilpartij'. Dit baseren we overigens op spionagebeelden, want tot op heden liet Citroën niks van de auto zelf zien. Wel kwam de typeaanduiding even voorbij zetten in een teaser, maar de C4 zelf hield zich nog even koest. Tot nu, want in een nieuwe korte video op social media is het rechterachterlicht heel goed te zien.

Dat stukje belooft veel goeds voor de liefhebber, want wat een bijzonder geheel! Het is dan ook lastig om de vorm goed te kunnen beschrijven, maar het loopt met aparte vormen en hoeken in elkaar over met de lage achterspoiler. Hoe de rest van koets eruit ziet, laat Citroën nog niet weten. Maar het belooft een ongekend frivool geheel te worden.

De nieuwe C4 krijgt uiteraard de beschikking over benzine en dieselversies, maar krijgt ook een volledig elektrische aandrijflijn. Die ë-C4 gedoopte elektrische versie wordt in de nieuwe teaser kort belicht, maar de 'reguliere C4's' krijgen natuurlijk eenzelfde bilpartij. Liefhebbers: nog even geduld, op 30 juni toont Citroën de nieuwe (ë-)C4.