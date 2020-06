Citroën C4 wordt volledig elektrisch

De onthulling van een nieuwe Citroën ‘C-Hatch’ staat voor het einde van deze maand op de planning. Stukje bij beetje wordt steeds meer duidelijk over de opvolger van de C4 en vervanger van de Cactus. Nu is er meer bekend over de aandrijflijnen!

Citroën doet nog behoorlijk geheimzinnig over de nieuweling die op 30 juni gepresenteerd wordt. De Fransen kondigden pas geleden de komst van de sedan aan en spreken nu over een auto voor het ‘C-hatchback segment’. Het lijkt erop dat de nieuwe C4 ook gelijk de huidige Cactus zal vervangen. Spionagebeelden tonen dat Citroën bezig is met de ontwikkeling van een opgehoogd model met een sedan-achtige kont. Grote kans dus dat het om die auto gaat.

Citroën laat in een uitnodiging voor de wereldpremière iets meer over de auto weten. Zo wordt voor de eerste keer duidelijk dat het model een volledig elektrische aandrijflijn krijgt. Hoewel men nog over specificaties zwijgt, borduurt het model naar alle waarschijnlijkheid voort op de bestaande PSA-techniek uit onder andere de Peugeot e-2008. Ga dus uit van een elektromotor met 136 pk en een 50-kWh accupakket. Daarmee moet de Citroën zo’n 300 kilometer kunnen afleggen op één acculading. Daarnaast spreekt Citroën ook over verschillende benzine- en dieselmotoren. Over drieënhalve week weten we meer!