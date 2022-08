Citroën LNA (1982) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Citroën heeft in de vorige eeuw enkele legendarische modellen neergezet die bijna iedereen wereldwijd wel kent. De LN/LNA hoort daar niet bij. Het toch ietwat vergeten kleintje is in Nederland bijna geheel uitgestorven, maar dit exemplaar is er sinds kort bij en zoekt een eigenaar!

Citroën-iconen als de DS, 2CV en SM behoeven eigenlijk geen introductie, maar bij de LNA kun je vast wel even een opfrisser gebruiken. De kans bestaat namelijk dat je 'm nog wel herkent, maar er niet veel meer dan een zwak lampje bij je gaat branden. De Citroën LN was een beetje een nakomertje, want hij kwam in 1976 op de markt als een soort rebadge van de al in 1972 verschenen Peugeot 104. De ingekorte driedeursversie van de 104, om precies te zijn. De 104 was er namelijk ook als vier- en later vijfdeurs, maar de Citroën LN enkel als driedeurs. De LN kreeg onder meer ronde koplampen als onderscheidend element, maar het grootste verschil zat onder de motorkap. Aanvankelijk lepelde Citroën namelijk de 602 cc tweecilinder boxermotor van de 2CV erin. De Peugeot 104 was er enkel met vierpitters.

De ook nog eens eenvoudiger uitgevoerde Citroën-broer van de 104 moest kopers aanspreken die met een kleinere beurs winkelden. Om toch wat meer te bieden, schoof Citroën in 1978 de LNA als opvolger van de LN naar voren. Dat was in wezen een LN met een iets grotere motor, namelijk de 652 cc tweecilinder-boxer die ook in de dat jaar geïntroduceerde Visa lag. Eentje met elektronische ontsteking bovendien, waarmee de LNA 36 pk vermogen tot zijn beschikking had in plaats van de 32 pk van de LN.

In tegenstelling tot wat wel eens gedacht wordt, ziet een LNA er niet altijd duidelijk anders uit dan een LN. Pas in 1982 kreeg de LNA een facelift die onder meer dikkere bumpers en de facelift-achterlichten van de Peugeot 104 bracht, waarmee het onderscheid met de LN duidelijker werd. De LNA die we hier zien, stamt van net voor die facelift. In deze 'In het Wild' uit 2016 zie je twee LNA's, eentje van vóór en eentje van na de facelift. De nieuwere van de twee heeft overigens de 1.1 viercilinder die in 1982 aan het aanbod werd toegevoegd.

De Citroën LNA die we uit het AutoWeek-occasionaanbod hebben gevist, is zoals gezegd van vóór de facelift en heeft dus ook nog de tweepitter in zijn neus. Daarmee klinkt-ie lekker karakteristiek als een 2CV. Een LNA rijdt alleen wel een stuk moderner dan een Lelijke Eend en schakelen gaat hier gewoon met een uit de vloer omhoog stekende versnellingspook. Met zijn hatchbackklep is de LNA ook praktischer en hij is uiteraard ook ruimer dan een 2CV. Verder moet je echt een liefhebber van de LNA zijn om er de meerwaarde van in te zien, maar nog altijd helpt de prijs van een LNA 'm op weg naar een potentiële koper. Met €2.350 ben je immers een stuk minder kwijt dan voor een gemiddelde 2CV. Daar hoort wel de kanttekening bij dat dit vers uit Frankrijk gehaalde exemplaar op een aantal punten duidelijk wat cosmetische aandacht nodig heeft. De auto lijkt wel hard en technisch kan er ook niet snel iets mis mee zijn. Hij heeft ook nog eens een verse apk die tot 2027 (!) geldig is.