Opel Kadett (1982) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

De Opels Kadett A, B en C zijn uitgegroeid tot gewilde klassiekers, maar de Kadett D was tot op zekere hoogte een wat ander lot beschoren. Het was niet alleen een betrekkelijk kort geproduceerde generatie, maar ook eentje die toch altijd een beetje ondergewaardeerd is gebleven. De spoeling is dan ook erg dun in het occasionaanbod en zeker de doodgewoon uitgevoerde exemplaren zijn ogenschijnlijk bijna allemaal verdwenen. Toch hebben we er weer eentje gevonden. Niet zomaar één: dit exemplaar heeft in zijn hele bestaan voor zover bekend slechts één particuliere eigenaar gehad en er staat pas iets meer dan 20.000 km op de teller. Dat laatste is overigens niet helemaal zeker gezien de vijfcijferige teller, maar de optische staat van de auto vertelt niet direct een ander verhaal.

Deze bijzonder eenvoudige Kadett, een 1.3 N, lijkt namelijk nog keurig in zijn lekker basic witte lak te zitten. Ook zien we een, zeker voor zijn leeftijd, keurig interieur. De skai-bekleding is niet gescheurd, het stuurwiel is nog netjes en ook het hemeltje oogt nog strak. De originele radio is zelfs nog aanwezig, al moet die wel even terug het dashboard in geholpen worden. Niet geheel onbelangrijk is dat we op de foto's niet direct zorgwekkende roestplekken spotten. Die zouden er zeker bij zo'n witte Kadett snel uit springen. Roesten wilden deze Kadettjes nog wel eens, maar deze lijkt uit de klauwen van de roestduivel te zijn gebleven.

De 1.3 N was overigens niet de instapversie van de Kadett D. Je had de Kadett immers ook nog met de ouderwetsere 1.0 en 1.2, de 1.3 kwam uit een nieuwe motorfamilie en had een bovenliggende nokkenas. Iets dat met 'OHC' groot op het blok trots werd aangegeven. Verder mag wel duidelijk zijn dat hier in 1982 iemand met de hand flink op de knip de Opel-dealer binnengewandeld is. Iemand die tevreden kon zijn zonder al teveel luxe. Er werd wel voor een automaat gekozen, dat dan weer wel. Dat maakte het rijden toch iets gemakkelijker, al haalde het tegelijkertijd wel aardig de vaart eruit.

Een leuk detail is overigens dat het een sedan is, in tegenstelling tot wat je misschien op basis van de vorm van de auto zou verwachten. Deze heeft de kofferklep met de opvallende scharnieren net onder de achterruit. Dat maakt 'm nog wat zeldzamer, want als je nog een Kadett D spot, is het vaak een hatchback of Caravan. Al met al is het dus een behoorlijk zeldzame overblijver, die om die reden inmiddels ook wel weer aardig wat mag kosten. €4.250 wordt ervoor gevraagd. Overigens staat-ie al best een behoorlijke tijd te koop, dus daar kan mogelijk nog wel wat van af. Wie geeft 'm een warm nieuw thuis?