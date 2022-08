Mazda 626 (1984) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Een grotere sedan als de Mazda 626 leent zich natuurlijk bij uitstek voor het overbruggen van langere afstanden. Dat is nu juist iets wat dit exemplaar níet heeft gedaan, want in zijn 38-jarige bestaan werd er gemiddeld slechts 2.503 kilometer per jaar mee gereden. Dat is meteen één van de redenen dat deze 626 er nog zo piekfijn bij staat.

'Stilstand is achteruitgang' is een adagium dat in de meeste gevallen ook geldt voor auto's. Na een lange periode van stilstand is een auto er meestal niet beter aan toe dan voordat hij werd weggezet, zeker als dat buiten is. Deze Mazda 626 is er echter niet bepaald slechter op geworden. De exacte historie van dit exemplaar kennen we niet, wel vermeldt de RDW dat de 626 tot 2011 in handen is geweest van één en dezelfde eigenaar. Die heeft zijn auto vermoedelijk keurig binnen laten slapen. Daarna had de auto nog 3 particuliere eigenaren die hem korter in bezit hadden.

Afgaand op de foto's kunnen we geen spoortje roest ontdekken op deze zilverkleurige 626. Ook de stalen wielen zien er nog perfect uit en zijn vrij van een krokant randje. Binnenin de 626 is het vooral heel blauw. Niet van de rook, maar de stoelen, de deurpanelen, het dashboard, de A-stijlen en zelfs de vloermatten zijn in het donkerblauw uitgevoerd. Het binnenste van de 626 is verder aardig basic. De uitvoering in kwestie is de LX, die qua luxe tussen de DX en GLX zat. Zaken die de LX ten opzichte van de basisversie aan boord had, waren onder meer een intervalstand op de ruitenwissers, een digitaal Quartz-klokje (te zien op de middenconsole bij de versnellingspook), elektrisch verstelbare buitenspiegels, een elektronisch controlepaneel (onder het dashboard), een in hoogte verstelbaar stuurwiel en de velours bekleding met tapijt in de bagageruimte.

Deze derde generatie 626, de GC, was de eerste 626 met voorwielaandrijving. Hij was leverbaar als vijfdeurs hatchback, tweedeurs coupé en de getoonde vierdeurs sedan. Qua motorisering hebben we bij dit exemplaar te doen met de basismotor: een 82 pk sterke 1.6 viercilinder. Dat lijkt vrij weinig vermogen voor de sedan, maar de 626 weegt rijklaar slechts 1.061 kilo. Door dat relatief lage gewicht accelereert de 626 ondanks het bescheiden vermogen in 12,5 seconden de naar 100 km/h en stopt hij pas met versnellen bij 165 km/h.

De vraagprijs van €4.950 is behoorlijk pittig, maar 626'en van deze generatie zijn eigenlijk nauwelijks meer te vinden. Laat staan dat je ze in deze staat aantreft. Daarom is dit een auto voor de echte liefhebber van dit model. Wie biedt?