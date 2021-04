Citroën C3-XR onder het mes

Huh, weer een Chinese facelift? Nou en of. De bijpuntsessie van vandaag heeft namelijk betrekking op een compacte cross-over van Citroën die in het verre Oosten als goedkoper alternatief dient van de Citroën C4 Aircross, de langere variant van de auto die wij in Europa als C3 Aircross kennen. De modellen delen zelfs hun technische basis met elkaar.

Vandaag hebben we de Citroën C3-XR op de digitale planken, een compacte cross-over die net als de C3 Aircross en Opel Crossland op het PF1-platform staat dat ook door de actuele Citroën C3 en de vorige generatie Peugeot 2008 werd gebruikt. De in 2014 gepresenteerde C3-XR debuteerde met het neusje van de C-Elysée, in feite Citroëns versie van de Peugeot 301. Hoewel de C3-XR feitelijk behoorlijk op leeftijd is, doet Citroën in China zijn best om de auto enigszins actueel te houden. In 2019 klauterde de C3-XR met een moderner Citroën-neusje van de snijtafel. Met zijn toen nieuwe smoeltje paste de cross-over beter naast zijn jongere zustermodellen, maar de tijd heeft niet stilgestaan. Zeker niet in de designwereld van Citroën. De indeling van de grille en de trapeziumvormige sierdelen in de voorbumper knipoogden duidelijk naar de designperiode waarin Citroën nog vol enthousiasme zijn Airbumps toepaste. Hoewel die Airbumps op de gefacelifte C3 gewoon terugkeerden, ontbreken ze op de herziene C3 Aircross en nieuwe C4 nagenoeg volledig. Citroën scherpt de C3-XR nu voor een tweede keer aan en daarbij worden ook de laatste Airbump-overblijfselen naar de prullenmand verwezen.

De Chinese designafdeling van Citroën heeft goed naar de vernieuwde C3 Aircross gekeken. Ook de aangescherpte C3-XR, waarvan AutoWeek de foto's heeft opgedoken uit de database van het Chinese Ministerie van Industrie en Transport, krijgt een vernieuwde snuit waarin een grote gapende muil het beeld bepaalt. De grille is opgebouwd uit diagonale lijnen en niet meer uit vrolijke semi-ronde vormen. De aanpassingen aan de achterkant zijn minder ingrijpend en lijken zich vooral te beperken tot de komst van een nieuwe achterbumper.

De Citroën C3-XR is 4.26 meter lang en daarmee overtreft hij de C3 Aircross met zo'n 15 centimeter. Daarnaast is de C3-XR zo'n 4 centimeter breder, maar ook 8 centimeter lager dan de C3 Aircross die Citroën in Europa verkoopt. De wielbasis van de C3-XR is nog eens 6 centimeter langer dan die van Citroën's Europese compacte cross-over. Leuk weetje: de C3-XR heeft ook een sedanbroertje: de C3L. Net als de Citroën C3-XR staat die 4,51 meter lange sedan vrij hoog op z'n poten. Niet alleen in Europa is Citroën eigenwijs. De C3-XR wisselt in China vanaf omgerekend € 13.950 van eigenaar. 136 pk 1.2 De C4 Aircross kost er €16.250. In beide instappers ligt een 136 pk sterke 1.2 PureTech als krachtbron.