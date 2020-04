In het wild: Citroën C-Elysee (2017)

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

Vandaag op de planken van In het Wild: een Citroën die helemaal niet in Nederland thuishoort. We bedanken AutoWeek-lezer Paul Wouters hartelijk voor zijn ingestuurde foto's van een Citroën C-Elysée!

Citroën heeft niet alleen in Europa, maar vooral daarbuiten een interessant modellengamma. Neem de Chinese automarkt, waar samenwerkingsverband Dongfeng-Citroën maar liefst vijf verschillende sedans verkoopt. Zo heeft het merk er onder andere de C4L op de menukaart staan, een sedanversie van de laatste generatie C4. Daarnaast is er de C4 Sedan, een voorheen C-Quattre geheten sedan die zijn basis deelt met de eerste generatie C4. Citroën verkoopt er verder een gefacelifte versie van de laatste C5 en bovenaan de sedanladder staat de C6, een auto die helaas geen échte C6 is. Het is immers een Fengshen A9 met een eigen koets, een auto die op een verlengde bodemplaat van de laatste C5 staat. Het zesde en laatste model is de C-Elysée, een van de bekendere hier niet verkochte Citroëns met uitstekende kont.

De C-Elysée, die overigens in diverse Europese landen wél wordt verkocht, is een 4,44 meter lange sedan die zijn technische basis deelt met de in 2012 nagenoeg gelijktijdig gepresenteerde Peugeot-broertje: de 301. De C-Elysée en de Peugeot 301 staan net als auto's als de vorige generatie 208 op het PF1-platform en dus is het geen wonder dat we onderhuids bekende techniek tegenkomen. De C-Elysée, die voor de Europese markt in het Spaanse Vigo wordt geproduceerd, die hier met Nederlandse platen te zien is, stamt uit 2017 en kwam twee jaar later voor de eerst de Nederlandse grenzen over. Onder de kap een zeer bekende machine: de 82 pk sterke 1.2 Puretech driepitter die in legio andere modellen van Groupe PSA werd en wordt geleverd. Het betreft dan ook een exemplaar van na de in 2016 doorgevoerde facelift.