Citroën C4 goedkoper dankzij nieuwe instapper

Citroën leverde de nieuwe C4 tot op heden alleen met de 130 pk sterke PureTech 130-benzinemotor, een machine die die de Feel-uitvoering als meest basale uitvoering had. Citroën brengt nu ook een 100 pk sterke PureTech-benzinemotor naar de C4, een motor die ook nog eens te combineren valt met een nieuwe basisuitvoering: Live.

De nieuwe 100 pk sterke benzinemotor is net als de 130 pk sterke variant een 1.2. Het blok levert 205 Nm en is in tegenstelling tot z'n krachtigere broertjes alleen te krijgen in combinatie met een handgeschakelde zesbak. Daarmee heeft de Citroën C4 in 10,9 tellen een snelheid van 100 km/h op de klok. Z'n topsnelheid: 185 km/h. De Citroën C4 Puretech 100 heeft een vanafprijs van €23.990. Dat bedrag is voor de genoemde nieuwe Live-instapversie, een uitvoering die is voorbehouden aan de nieuwe instapmotor.

De Live is overigens geen uiterst kale basisversie. Citroën geeft 'm namelijk standaard airco, een 5-inch display in het instrumentarium, een 10-inch groot multimediasysteem dat ook Apple CarPlay ondersteunt en ook zijn elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels samen met airco standaard. Active Safety Brake, een actieve rijbaanassistent, voetgangersdetectie en verkeersbordherkenning maken tevens deel uit van het Live-feestje.

De Citroën C4 met de nieuwe PureTech 100-benzinemotor is vanaf de zomer ook te krijgen in combinatie met de uitvoering Feel. Voor deze C4 in deze configuratie vraagt Citroën een prijs van €26.490. Ook zet Citroën in de zomer de C4 met 110 pk sterke BlueHDi dieselmotor in Business Plus-trim op de bestellijst. Deze variant heeft een vanafprijs van €29.640. De Citroën C4 PureTech 130 heeft een nieuwe vanafprijs van €27.990. De C4 was al te krijgen met een 130 pk sterke BlueHDi.