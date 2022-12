Citroën C3 - Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

De huidige Citroën C3 loopt op zijn laatst benen, want voor volgend jaar staat zijn opvolger klaar. Die komt op hetzelfde platform te staan als de huidige Opel Corsa en Peugeot 208 en komt er dus ook als EV. De C3 zoals we hem nu kennen deelt zijn basis nog met de vorige Peugeot 208, die in 2012 op de markt kwam. De Citroën volgde in 2016, is bijna zeven jaar oud en alleen nog extra rijk uitgerust verkrijgbaar vanaf de You!-uitvoering. We zoeken uit wat de Fransen je anno 2022 overhandigen voor €19.590.

Citroën C3 You!, €19.590

Kortgeleden behandelden we in deze rubriek nog een andere op leeftijd geraakte B-segmenter: de Mazda 2. Die staat in basisuitvoering voor €600 minder in de prijslijsten, maar loopt zelfs nog iets langer mee (sinds 2014). Wel genoot de Mazda 2 over zijn jaren meer updates, waar de Citroën in 2020 'gewoon' een facelift ontving. Terwijk Mazda de 2 nog altijd als naamloze instapper serveert, kun je bij Citroën alleen nog actiemodellen bestellen. De goedkoopste daarvan is de You! en die is - ondanks zijn actiemodelstatus - min of meer gelijkwaardig uitgerust ten opzichte van de Mazda. Gelijkwaardig is echter iets anders dan gelijk.

Zo krijg je bij Citroën een driecilinder waar je bij Mazda een viercilinder krijgt. Laatstgenoemde is 'slechts' 75 pk sterk, terwijl de Citroën-krachtbron (die je nog gewoon aanslingert door de sleutel om te draaien) 83 pk ophoest. Mazda zet daar weer een zesbak tegenover, want bij Citroën moet je het met vijf versnellingen doen. Afijn. Ook de verdere uitrusting toont verschillen, maar daarvoor kun je zelf de twee edities van Back to Basics met elkaar vergelijken. Vandaag houden we het bij de C3, dat misschien wel als enige model in zijn standaarduitrusting stoelverwarming met raamslingers combineert.

Zwartwit-touchscreen

Jawel, als achterpassagier in de Fransman mag je nog ouderwets slingeren om de ramen te openen, terwijl de bestuurder en bijrijder van stoelverwarming kunnen genieten. Voorin zijn de zijruiten wel elektrisch te bedienen, net als de verwarmde zijspiegels. Maak je liever gebruik van een airco om het klimaat in de auto te beïnvloeden, dan kan dat in de instapper ook: die zit er in. Muziek luisteren kan via Bluetooth of digitale radio, beide te activeren via een 5-inch zwartwit-touchscreen. De rest van het interieur is vrijwel geheel kleurloos. Alleen op de voorstoelen vind je een gele bies, de verdere bekleding en dashboardpanelen zijn in grijstinten gehuld.

Dat kleurloze geldt overigens ook voor de buitenzijde van de auto. Een C3-zonder-meerprijs herken je aan zijn witte unilak en lichtgrijze wieldoppen. Metallic behoort tot de opties, kost €600 extra en biedt dan alleen andere grijstinten. Liever een kleur? Dan moet het een rode worden. De enige kleuroptie is een metallic rode lak en die kost meer dan de andere metallic opties: €780. Ook de guitig aandoende air bumps aan de zijkanten zijn voorbehouden aan duurdere uitvoeringen. Ledkoplampen zijn wel inbegrepen.

Toch nog even vergelijken

Wat rij-assistentiesystemen betreft kent de You! cruisecontrol, een lane departure warning system, verkeersbordherkenning en een coffee break alert. Qua praktische zaken houdt het bij een in delen neerklapbare achterbank wel op, want zelfs de voorbereiding voor een reservewiel (zonder het reservewiel zelf) kost extra: €20. Een bandenreparatiekit is standaard.

Al met al koop je met de Citroën C3 You! een echte basisuitvoering - maar dan een met stoelverwarming. De Mazda 2 (we gaan toch nog even vergelijken) zet er een lagere vanafprijs, zesde versnelling, keyless go, een uitgebreider infotainmentsysteem (met Apple CarPlay en Android Auto), elektrische ramen achter en een uitgebreider verstelbare zitpositie tegenover. De Citroën heeft dan weer net wat meer vermogen, iets meer rijhulpsystemen en - natuurlijk - de billenwarmers. Bovendien heeft de C3 het qua ruimte-aanbod iets beter voor elkaar. Dus rest de vraag: welke zou jou beter passen? Of verdienen deze oudere B-segmenters jouw voorkeur per definitie niet (meer)? Laat het weten in de reacties.