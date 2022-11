Mazda 2 - Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Mazda 2, €18.990

Hoewel de Mazda 2 al bezig is aan zijn negende jaar in de prijslijsten, is het nog altijd geen verouderd model. Mazda punt zijn aanbod regelmatig bij met modeljaarupdates. Bovendien kreeg de 2 in 2019 een facelift. Mede daardoor ziet het model er van buiten nog hartstikke bijdetijds uit. Aan de binnenkant van de 2 treffen we een minimalistisch vormgegeven dashboard, dat er tevens voor zorgt dat de auto allesbehalve oud aanvoelt.

Prestaties

Waar sommige modellen in de herfst van hun leven nog maar in een beperkte hoeveelheid uitvoeringen beschikbaar zijn, gaat dat voor de Mazda 2 niet op. Hier heb je geen last van de relatieve ouderdom: je kunt kiezen uit vijf verschillende uitrustingsniveaus en drie aandrijflijnen. Voor die laatste bestaat het aanbod slechts uit atmosferische viercilinders. Je kunt kiezen uit een 75 pk of 90 pk sterke 1.5-liter, waarbij laatstgenoemde naar wens wordt gekoppeld aan een automatische transmissie of handbak (beide 6-traps). De motor met 75 pk heeft altijd een handgeschakelde zesbak.

Dat is dan ook de krachtbron in de €18.990 kostende en naamloze basisuitvoering. Die snelt daarmee in 11,3 seconden naar de 100 km/h en stoomt moedig door tot een top van maximaal 171 km/h. Voor €1000 meer heb je 90 pk tot je beschikking, waarvoor een standaardsprinttijd van 9,8 seconden en een top van 183 km/h geldt. Ter vergelijking: de Mazda 2 Hybrid op basis van de Toyota Yaris doet 9,7 seconden over de 0-100, maar springt in de praktijk wel iets zuiniger met benzine om.

Uiterlijk

De basisuitvoering van de 2 herken je aan zijn 15-inch stalen wielen met wieldoppen en zijn achterste ruiten zonder extra donkere tint. Mazda spuit de 2-zonder-meerprijs in een witte unilak. Metallic is mogelijk: de meeste kleuren kosten €700 extra, het voor Mazda kenmerkende Soul Red zelfs €1.050. Duurdere uitvoeringen van de 2 herken je aan chroomkleurige elementen in grille en voorbumper en aan lichtmetalen wielen tot 16 inch. Die zul je op een basisuitvoering nooit treffen; daarvoor kun je per definitie geen lichtmetaal selecteren, al behoort groter dan 16 inch sowieso niet tot de mogelijkheden voor welke uitvoering van de 2 dan ook.

Het bestellen van een basis-2 is een overzichtelijke aangelegenheid, want voor vrijwel alle opties geldt dat ze alleen leverbaar zijn op de duurdere uitvoeringen. Aan de binnenkant ervan treffen we bruin met zwarte stoffen bekleding en ook hier geeft Mazda voor andere mogelijkheden de twee woorden 'upgrade vereist' weer. Hetzelfde geldt voor het I-ActiveSense-pakket, dat onder meer adaptieve led-koplampen, een head-up display, keyless entry, een achteruitrijcamera en een navigatiesysteem bevat: best wat zaken die je mogelijk wilt hebben, maar waarvoor je dus niet bij de basisuitvoering terechtkunt.

Actieve veiligheidssystemen ontbreken

Wat daar verder nog wel op zit? Aan de buitenkant treffen we led-koplampen en verwarmbare buitenspiegels. Binnenin vinden we een met leder omwikkeld stuur-met-knoppen waarmee je onder meer de cruisecontrol en audio bedient. Het infotainmentsysteem bevat dus geen navigatie, maar wel Apple CarPlay, Android Auto en Bluetooth. Airconditioning is eveneens aanwezig, maar mocht je daar geen fan van zijn dan kun je zowel de voor- als achterruiten elektrisch bedienen. Starten doe je met een druk op de knop, een ideale zitpositie vinden is goed te doen doordat zowel stuurwiel als stoelen standaard in alle richtingen op te verstellen zijn.

Een veilige zitpositie vinden is zeker in de basis-2 extra van belang, want aan actieve veiligheidssystemen ontbreekt het hem. Met dank aan Mazda's modeljaarupdates is er wel een hele keur te krijgen op de 2, maar ook hier geldt: alleen op duurdere uitvoeringen. Op een noodstopsignalering na, heeft een Mazda 2-zonder-meerprijs er geen. Wel telt de Japanner in totaal zes airbags.

Daarmee zijn we aan het einde van de uitrustingskeuzes voor de Mazda 2. Met een vanafprijs van €18.990 is het tegenwoordig een van de goedkoopste auto's die je in Nederland kunt kopen: de gunstigst geprijsde A-segmenters kosten vanaf €15.500. In dat licht is de standaarduitrusting best aardig te noemen. Qua uitstraling helpen de witte unilak, het gebrek aan accenten en de wieldoppen hem niet, maar smartphoneconnectiviteit, cruisecontrol, airco en een uitgebreid verstelbare zitpositie maken een hoop goed. Laatstgenoemde is beslist welkom: als je met de 75 pk sterke 2 een beetje vlot door het verkeer wilt, moet je flink van poken houden. Dat vonden we zelfs al bij de 90-pk versie. Zijn een bescheiden uitstraling en dito prestatiegemak geen probleem en vind je een auto die zich niet actief met je veiligheid bemoeit wel een prettig idee? Dan heb je aan een basis-2 een prima vervoermiddel.