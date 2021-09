Citroën C3 You!: online prijspakker

Citroën zet de C3 in het zonnetje door een speciale uitvoering van het model te presenteren. We hebben het over de C3 You!, meteen ook de goedkoopste variant die je kunt bestellen.

Citroën introduceert een tot 100 stuks gelimiteerde You!-uitvoering van de C3. De C3 You! heeft een vanafprijs van €17.490 en daarmee is hij maar liefst €1.200 goedkoper dan de normale basisuitvoering van de C3, de Live.

De C3 You! heeft in alle gevallen de kleinste benzinemotor onder de kap die Citroën in het model levert. Dat is de 83 pk en 118 Nm sterke variant van de 1.2 PureTech-driecilinder die altijd aan een handgeschakelde vijfbak is geknoopt. Vanbuiten herken je de C3 You! onder meer aan zijn witte zijspiegelkappen en aan de witte inzetstukken rond de mistlampen. Daarnaast plakt Citroën You!-logo's op de voorportieren en wordt de C-stijl versierd met een witte sticker. De C3 You! is verkrijgbaar in de kleuren Elixer Red, Soft Sand, Perla Nera Black, Steel Grey en Platinum Grey. De enige optie die je op de bestellijst kunt aanvinken is een in Opal White uitgevoerd dak.

De standaarduitrusting van de C3 You! is - zeker voor zijn vanafprijs - meer dan behoorlijk. Zo is het actiemodel standaard uitgerust met cruisecontrol, Hill Start Assist, Lane Departure Warning, elektrisch verstel- en verwarmbare buitenspiegels, mistlampen en parkeersensoren achter. Daar komt bij dat je ook direct een Bluetooth-radio én stoelen met stoelverwarming krijgt. Ren niet direct naar de Citroën-dealer: de C3 You! is namelijk alleen online te bestellen.