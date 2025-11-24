'Citroën C3 niet aan te slepen'

Om de haverklap horen we van productieverlagingen, maar er is ook een keer wat positiever nieuws uit de Europese auto-industrie. Citroën ziet zich genoodzaakt de productie van de Citroën C3 stevig op te voeren.

De productieverlagingen of zelfs tijdelijke productiestakingen vliegen ons om de oren de laatste jaren. Corona, chiptekorten, Chinese concurrentie, wispelturig overheidsbeleid; er zijn allerlei redenen voorbij gekomen. Het is ook wel eens leuk om te horen dat het juist wél voor de wind gaat. Zeker als het gaat om een fabrikant en een model waar (vanwege problemen bij oudere generaties) dit jaar ook al wat negatieve berichten over geweest zijn. We hebben het over de Citroën C3. Die schijnt niet aan te slepen te zijn.

Bloomberg begrijpt van Citroën dat de productie van de C3 stevig wordt opgevoerd. Volgend jaar moeten er 40.000 meer gebouwd worden dan aanvankelijk gepland, waarmee de productie van de C3 (en de elektrische ë-C3 en de Aircross-broers) uitkomt op 300.000 auto's in een jaar. De reden is simpel: er is meer vraag naar dan waarop is geanticipeerd. "We krijgen meer orders binnen dan de productie kan bijbenen," aldus topman Xavier Chardon. De Citroën C3 wordt in het Slowaakse Trnava gebouwd, zij aan zij met de Opel Frontera.

Ook in Nederland gaat het de C3 best aardig voor de wind. Tot op heden zijn er in 2025 volgens onze cijfers bijna 4.000 exemplaren geregistreerd. De laatste keer dat er zoveel in een heel jaar op kenteken gingen, was in 2019. Let wel; de maanden november en december zitten hier nog niet bij, mogelijk wordt dit hier zelfs het beste jaar voor de Citroën C3 sinds 2017. Van de Citroën C3 Aircross zijn er dit jaar ruim 1.000 geregistreerd. Dat is in de historie van dat model iets minder opzienbarend. In 2022 ging de vorige C3 Aircross de 1.000 stuks ook nog voorbij. Overigens doet de Opel Frontera het met tot nu toe 1.410 stuks dit jaar nog een slag beter dan de C3 Aircross.