Citroën C1 als speciale JCC+

Citroën gaat voor de derde keer een samenwerking aan met de in Marokko geboren Franse modeontwerper Jean-Charles de Castelbajac. Na de e-Mehari en de C3 is de compacte C1 aan de beurt voor een JCC+-aankleedfeest van de modeontwerper.

Bij een modeontwerper van deze grootte, die bijvoorbeeld ooit een jas met teddyberen maakte voor popzangeres Madonna, zou je een knotsgekke C1 verwachten. Niets blijkt echter minder waar, want het gaat vooral om een luxe aangeklede C1 met enkele opvallende details en kleurrijke stijlelementen. Zo krijgt deze speciale C1 JCC+ verschillende sierdelen in het geel, rood of blauw.

Neem bijvoorbeeld rode spiegelkappen, gele accenten in de C-stijlen en blauwe wielnaafdoppen. Ook diverse speciale badges mogen natuurlijk niet ontbreken. Standaard is deze vrolijke C1 in het wit uitgevoerd en krijgt hij daarbij een zwart dakje. Wie een andere exterieurkleur kiest, moet het zonder het in contrasterende kleur gespoten dak doen.

Zoals gezegd zit de C1 JCC+ goed in zijn spullen met voorzieningen als het uitgebreide multimediasysteem (met onder meer Apple CarPlay en Android Auto), een achteruitrijcamera en automatisch klimaatregeling. Onder de kap ligt de enige motor waarmee Citroën de C1 levert: de VTi 72.

Waar je wellicht verwacht dat de C1 JCC+ de Franse landsgrenzen niet over zal gaan, heb je het toch echt mis. De speciale editie is ook gewoon in Nederland leverbaar. Voor een exemplaar moet minimaal € 16.380 worden meegenomen naar de Citroën-dealer.

Gisteren lanceerde Toyota ook een speciale variant van zijn versie van de compacte A-segmenter: de Toyota Aygo x-JBL.