De Chrysler Voyager verdwijnt voor de tweede keer in de geschiedenis. Wel gaat het vooral om het verdwijnen van een naam, want het model blijft bestaan als een variant van de gefacelifte Chrysler Pacifica die we vandaag wederom zien.

Geloof het of niet, maar de naam ‘Chrysler Voyager’ was lange tijd vooral een Europees dingetje. Het was de exportnaam voor de auto die in Amerika (met name) Dodge Caravan heette, al kenden ze hem daar ook als Chrysler Town & Country en Plymouth Voyager. Toen de merknaam ‘Plymouth’ in 2001 verdween, werd die auto aldaar snel omgedoopt in Chrysler Voyager. Hij fungeerde toen kortstondig als het basismodel van de vierde generatie Chrysler Town & Country, maar de naam werd na enkele jaren alweer geschrapt.

Nu herhaalt de geschiedenis zich. Sinds 2020 staat er immers weer een Chrysler Voyager in de Amerikaanse showrooms als een goedkoper alternatief voor (en een goedkopere versie van) de Chrysler Pacifica, zoals de opvolger van de Town & Country daar heet.

Die Voyager fungeert sindsdien als de instapversie van de Pacifica. Hij is gemakkelijk herkenbaar, want de Voyager kreeg nooit de uitgebreide facelift die de Pacifica in 2020 wel onderging. Nu gaat die Pacifica opnieuw onder het mes. We zien de hoekiger neus die Chrysler via eigen ‘spionagebeelden’ al eerder toonde, maar nog steeds geen beelden van achterkant of interieur. Wel wordt duidelijk dat de Voyager wederom verdwijnt. Hij maakt plaats voor de Chrysler Pacifica LX, de nieuwe basisversie. Voor Chrysler als merk heeft dat trouwens wel tot gevolg dat het aantal modellen formeel halveert: alleen de typenaam ‘Pacifica’ is nog over.

Met een vanafprijs van 41.495 dollar (€35.666, jawel) is die nauwelijks duurder dan de Voyager van het voorgaande modeljaar. De facelift brengt nieuwe wielen, nieuwe kleuren, een betere standaarduitrusting en meer veiligheidssystemen, waaronder een dodehoekcamera zoals we dat kennen van onder meer Kia en Hyundai. De facelift brengt ook een gevolg van het nieuwe Stellantis-beleid met zich mee: de PHEV is geschrapt, net als veel andere ‘stekkerauto’s’ van dit bedrijf in Noord-Amerika.