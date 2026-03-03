Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Oude Amerikaanse MPV en enige model van Chrysler mag er nog jaren tegenaan!

Eindeloze adem

4
Chrysler Pacifica facelift
Lars Krijgsman

Chrysler is nog maar een schim van wat het ooit is geweest. Het verkoopt maar één model en dat is ook nog eens een hoogbejaarde: de Pacifica. Van volledige vervanging wil Chrysler niets weten, want de Pacifica krijgt gewoon weer een facelift.

Lancia is niet het enige merk van Stellantis dat maar één model verkoopt. Hoewel Chrysler in thuisland de Verenigde Staten twee modellen op het menu heeft, verkoopt het er feitelijk maar één. Chrysler heeft twee auto's in het gamma: de Pacifica en de Voyager. De Voyager is de pre-faceliftversie van de Pacifica die enkel in eenvoudigere uitvoeringen bestaat en die vooral gericht is op lease-, verhuur- en taxibedrijven. De Chrysler Pacifica werd in 2016 gepresenteerd als opvolger van de Town & Country, ging in 2021 grondig onder het mes en wordt nu wéér op de snijtafel gelegd. Van volledig vernieuwen wil Chrysler schijnbaar niets weten.

Chrysler Pacifica

De Chrysler Pacifica ging in 2021 onder het mes en kreeg toen deze voorzijde aangemeten.

De voor de tweede keer gefacelifte Chrysler Pacifica krijgt een volledig nieuwe voorzijde. De ronde vormen maken daarbij plaats voor hoekige. We zien scherp gevormde, haakse koplampen die met elkaar zijn verbonden middels een over de breedte van het front lopende balk, met daarin ledverlichting. In die deels verlichte strip nemen we het verlichte en nieuwe Chrysler-logo waar dat op de snuit van deze Halycon Concept debuteerde. Het nieuwe bumperwerk wordt gevuld met twee koelopeningen, waarvan de onderste aanzienlijk groter is dan de bovenste en bovendien van chroomkleurige ornamenten is voorzien. Het is flauw om direct naar een ander merk te wijzen, maar we kunnen ons niet onttrekken aan de Kia-uitstraling die de vernieuwde Chrysler Pacifica heeft. In welke mate de achterzijde van de MPV is herzien, weten we nog niet.

Chrysler Voyager

De Chrysler Voyager is de eenvoudiger uitgevoerde pre-faceliftversie die Chrysler nog voert.

4 Bekijk reacties

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

Chrysler Pacifica 3.6 V6 Hybrid S I PANO I ACC I 7-persoons

Chrysler Pacifica 3.6 V6 Hybrid S I PANO I ACC I 7-persoons

  • 2025
  • 2.300 km
€ 74.900
Chrysler Pacifica Rolstoelauto Automaat BRAUNABILITY USA

Chrysler Pacifica Rolstoelauto Automaat BRAUNABILITY USA

  • 2019
  • 52.339 km
€ 69.950
Chrysler Pacifica 3.6 V6 Hybrid / 7 Persoons / Multimedia

Chrysler Pacifica 3.6 V6 Hybrid / 7 Persoons / Multimedia

  • 2023
  • 15.681 km
€ 58.888

Lees ook

Chrysler Pacifica Hybrid

Chrysler Pacifica - Eerste rijtest

Chrysler Pacifica

Chrysler Pacifica - Op de rollenbank

Nieuws
Chrysler Pacifica

Chrysler Pacifica krijgt nieuwe neus en vierwielaandrijving

Nieuws
Chrysler Pacifica

FCA produceert 15 miljoenste MPV

Nieuws
Chrysler Voyager

Chrysler Voyager terug van weggeweest …

Lezersreacties (4)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.