Chrysler LeBaron (1993) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Voor de optimisten onder ons is het alweer bijna voorjaar, dus kan de jacht op een cabrio worden geopend. We helpen je er graag bij door deze Chrysler LeBaron Convertible van net na de facelift uit ons occasionaanbod te lichten. Die staat er ogenschijnlijk nog best fris bij, heeft een airco en kent een zeer vriendelijke vraagprijs.

Trouwe lezers weten dat in deze rubriek al eerder een Chrysler LeBaron voorbijkwam. Waar het toen ging om een pre-facelift exemplaar met een vast dak, hebben we het vandaag over een cabrio van nét na de facelift. De XV-VJ-38 dateert van februari 1993, hetzelfde jaar als waarin de opfrisronde plaatsvond. Daarbij verloor de LeBaron zijn klapkoplampen en typische eighties Amerikaanse dashboard, maar daar zet dit exemplaar een knalrode lak, (weliswaar niet-originele) driespaaks wielen en een vette V6 tegenover.

Alhoewel; de 3-liter-met-injectie stampt er slechts 136 pk uit, waarmee de Chrysler prima bediend is. Mocht je dat gegeven als tegenvaller beschouwen, dan heeft de LeBaron er meerdere voor je in petto. Het dashboard is namelijk ... smaakgevoelig. Het zojuist genoemde jaren-80 exemplaar van de pre-facelift LeBaron was al niet het toonbeeld van elegantie, maar het plastic dat we in deze Chrysler vinden is wel érg oninspirerend. Vandaag zoeken we dus een liefhebber met een verworven smaak.

Lukt dat, dan kan een van jullie wel mooi genieten van een comfortabele cabrio met enige hedendaagse geneugten. Wordt het in de zomer wel erg warm, dan tref je in de LeBaron een airco aan. Langere ritten worden gerieflijker door de cruisecontrol. En dat voor nog geen €2.000!

Vier Nederlandse eigenaren

Met een beetje geluk werken die zaken allemaal, want de Chrysler lijkt er best netjes bij te staan. De lak is nog rood en het cabrio-dak ziet er keurig uit. De adverteerder wijdt zelf geen woorden aan de werking van alle functionaliteiten, maar geeft wel aan de auto bij verkoop van een frisse apk te voorzien. Wil die dat ná 28 februari (de 30e verjaardag van de Chrysler) voor je doen, dan is dat er bovendien eentje die twee jaar geldig is. De hoeveelheid afgelegde kilometers van de toch al nooit zwaar belaste zescilinder valt alleszins mee en de occasion kende nog maar vier Nederlandse eigenaren.

Hoe de Amerikaanse historie is, blijkt niet uit de advertentie. De Chrysler werd in 1999 geïmporteerd vanuit de Verenigde Staten naar Nederland en mocht hier telkens meerdere jaren bij zijn vier eigenaren blijven. De laatste hield hem 'maar' twee jaar in zijn bezit, dus aan jou de taak om dat te overtreffen. Iemand?