'Chiptekort is voorlopig nog niet voorbij'

Het wereldwijde chiptekort raakte de auto-industrie keihard in 2021. Wie had gehoopt dat het in 2022 weer veel beter zou worden, komt waarschijnlijk bedrogen uit.

Dat is althans wel de verwachting van AutoForecast Solutions. De vice-president van het Amerikaanse onderzoeksbureau, Sam Fiorani, verwacht dat het tekort ook in 2022 de auto-industrie in zijn greep houdt. "Bij sommige autofabrikanten zien we wat verbetering, maar het probleem zal niet op korte termijn achter de rug zijn," zo verklaart hij volgens Automotive News. Het grote probleem is volgens hem dat de uitbreiding van productiecapaciteit niet snel zijn vruchten afwerpt: "Het duurt nog wel twee of drie jaar voordat dat een effect heeft op de toelevering."

Infineon, een grote Duitse fabrikant van halfgeleiders, deelt de zorgen die AFS uitspreekt. Het hoofd van de automotive-tak van Infineon, Peter Schiefer, verwacht dat de situatie pas in 2023 weer aanzienlijk verbetert en dat de 'laatste problemen in de toelevering' pas in dat jaar verleden tijd zijn.

Veel autofabrikanten wagen zich niet meer aan voorspellingen over het chiptekort en het effect op de productieplanning. Audi-topman Markus Duesmann is één van de weinigen die er nog wel af en toe een analyse op loslaat. Hij verklaarde in november dat het productietekort niet geheel ingelopen kan worden en dat er waarschijnlijk pas ver in 2022 stabilisering van de chiplevering optreedt. Stellantis leek in oktober ook nog redelijk optimistisch dat het in 2022 zou stabiliseren. Rond diezelfde tijd leek het bij Ford zelf alweer beter te gaan, maar ook Ford heeft inmiddels weer met vertragingen te maken. Datzelfde geldt voor Toyota, dat in november wel weer even terugkwam op zijn oude productieniveau.