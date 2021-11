Audi-topman: 'Kunnen productietekorten niet inhalen'

Audi-CEO Markus Duesmann benadrukt nog maar eens het enorm negatieve effect van het wereldwijde chiptekort op de productie van Audi. Volgens de topman is het ergste volgens de huidige verwachtingen pas ver in het nieuwe jaar voorbij.

Duesmann is niet vies van wat stevige uitspraken over het wereldwijde chiptekort dat al een tijd de auto-industrie behoorlijk parten speelt. De Duitser stelde begin dit jaar dat het tekort aan halfgeleiders 'een Europees probleem blootlegt', omdat Europese fabrikanten te afhankelijk zijn van voornamelijk in Azië geproduceerde chips. Vervolgens deed hij in de zomer een prognose voor zijn merk waar je niet bepaald vrolijk van wordt. Toen stelde hij dat het tekort tot eind 2022 een probleem zal zijn voor Audi. Inmiddels lijkt hij iets positiever gestemd, al blijft het crisis. "We hopen dat we tegen het einde van de eerste helft van 2022 stabilisatie in productie en chiplevering zullen bereiken," zo vertelt hij de Augsburger Allgemeine.

Waar Duesmann minder optimistisch over is, is dat Audi de misgelopen productie weer kan inhalen als er meer chips zijn. "We hebben tot op heden al bijna een zescijferig aantal auto's niet kunnen bouwen. Dat kunnen we niet allemaal nog inhalen. De chipcrisis kost ons een recordjaar", zo stelt hij. Duesmann kijkt niet alleen met lede ogen toe, maar zegt ook - niet alleen voor Audi maar ook voor de hele Volkswagen Group - actie te ondernemen om beter voorbereid te zijn op toekomstige verstoringen in de toelevering. "We zullen niet zelf chips gaan maken, maar we moeten de toeleveringsketen herzien om op jaarbasis miljarden chips veilig te stellen voor onze groep."

Dat Duesmann pas ver in het nieuwe jaar stabilisatie van de chiplevering verwacht, is in zekere zin opvallend. Sommige andere fabrikanten zien dat nu al. Ford krijgt zelfs alweer meer chips binnen dan op het dieptepunt en ook Stellantis verwacht dat het ergste nu wel achter de rug is.