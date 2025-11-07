Een Duitse toeleverancier voor de auto-industrie, Aumovio, zegt weer chips van Nexperia van China naar Europa te kunnen sturen. Daarmee kunnen grote autofabrikanten weer aan de belangrijke chips komen.

Eerder was de toelevering onzeker door een exportverbod dat Beijing chipmaker Nexperia had opgelegd. Aumovio-topman Philipp von Hirschheydt zei tegen persbureau Bloomberg dat zijn bedrijf deze week een vergunning voor de export had gekregen. Het exportverbod dreigde Europese autofabrikanten lam te leggen. Afgelopen weekend beloofde China al uitzonderingen op de exportban toe te staan, maar volgens Von Hirschheydt heeft China het exportverbod nu volledig opgeheven. Een woordvoerder van Nexperia was niet direct bereikbaar voor vragen.

China verbood de export van chipproducten van Nexperia vanuit het Aziatische land nadat Nederland had ingegrepen bij de Nijmeegse chipmaker. Uit angst dat het Chinese moederbedrijf Wingtech belangrijke onderdelen van de chipmaker zou weghalen uit Europa stelde het kabinet het bedrijf onder curatele.

Aumovio levert autofabrikanten als BMW, Volkswagen en Stellantis onderdelen als sensoren, remmen en systemen voor geautomatiseerd rijden. Vanuit productiefaciliteiten in China stuurt het bedrijf Nexperia-chips naar Hongarije, van waaruit ze weer worden verdeeld onder andere fabrieken.

Demissionair minister Vincent Karremans (Economische Zaken, VVD) meldde donderdag al dat Nexperia-chips uit China binnen enkele dagen bij klanten zullen arriveren. Hij sprak van constructieve gesprekken met de Chinese autoriteiten.