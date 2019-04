Chinese Kia K3 is net even anders

Begin vorig jaar presenteerde Kia in de Verenigde Staten een nieuwe Forte Sedan, een auto die in grote delen van de wereld als K3 of zelfs Cerato wordt genoemd. In China gebruikt Kia de internationale K3-aanduiding, maar de auto is niet identiek aan het Noord-Amerikaanse exemplaar (foto 7 en 8). Zo wijkt de neus namelijk behoorlijk af van de Forte/K3 die we al kennen.

De Chinese K3 lijkt het boze tweelingbroertje van de versie te zijn die in de VS is gepresenteerd. De sedan krijgt nieuwe koplampen met een duidelijk scherpere vorm dan die van de reeds bekende K3. De motorkap is anders van vorm en het bumperwerk rondom is tevens met meer rechte lijnen vormgegeven dan bij de internationale K3. Met zijn aangepaste bumpers is de Chinese versie iets langer dan het origineel, al bedraagt het verschil in lengte slechts 2 centimeter en is deze Chinese versie 4,66 meter lang.

In China kan men de K3 straks bestellen met een 115 pk sterke atmosferische 1.5 en met een 130 pk sterke geblazen 1.4. In een later stadium voegt Kia een plug-in aan het Chinese leveringsgamma toe. Deze krijgt een atmosferische 1.6 die 105 levert die samenwerkt met een elektrohart. Hierover later meer. In juni staat de door de joint-venture Dongfeng Yueda Kia te bouwen sedan bij de Chinese dealers.