Chinese documenten hinten op komst goedkopere Tesla

In China zijn documenten opgedoken door Sino Motors en gedeeld op platform Weibo die duidelijk lijken te maken dat Tesla er een nieuw model gaat bouwen. Ons Chinees is wat roestig, maar men claimt dat er in deze documenten, gericht aan de Gigafactory in Shanghai, gesproken wordt over een nieuwe Tesla. Die moet naar verluidt daar omgerekend minimaal zo'n €20.000 gaan kosten. De Roadster is het dus sowieso niet, de 'compacte hatchback' is de enige die aan dat criterium voldoet. Men meldt dat er in het schrijven aangestuurd wordt op een productiestart in 2022.

Eind vorig jaar liet Tesla-topman Elon Musk zelf al wat meer los over een meer betaalbare Tesla. Hij omschreef dat nog wat cryptisch, maar liet duidelijk blijken dat hij het 'een interessant idee' vindt, zeker ook voor de Europese markt. Musk refereerde daarbij aan de vaak betrekkelijk krappe parkeerplekken in Europese steden. Hoewel er nu dus een voorzichtig teken van leven uit China komt, is het zeker niet uit te sluiten dat de compactere Tesla ook in Europa gebouwd zal worden. In de Gigafactory in Berlijn moet als het goed is ook voldoende ruimte zijn voor nog een model en dan kan er uiteraard dichtbij de verkooplocatie gebouwd worden.