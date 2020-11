Tesla-topman Musk hint op komst 'Europese' hatchback

Afgelopen zomer liet Musk al doorschemeren dat er mogelijk twee nieuwe modellen van Tesla in de pijplijn zitten. Dan hebben we het niet over de Cybertruck of de Roadster, maar twee nog volstrekt onbekende nieuwkomers. Eén daarvan zou een compact model onder de Model 3 zijn. Destijds werd die vooral gelinkt aan de Chinese markt, maar Musk is nu wat concreter. Hij beoogt er vooral de Europese markt mee: "Waarschijnlijk is het in Europa verstandig om voor een compacte auto te gaan. Een hatchback of iets dergelijks. In de VS zijn auto's wat groter, dat is de persoonlijke smaak daar. In Europa zijn ze kleiner", tekent Reuters op. Musk heeft naar eigen zeggen onlangs ervaren dat Europese steden vragen om kleiner vervoer. Dat heeft hem kennelijk extra aan het denken gezet. "Ik reed in een Model X door Berlijn en we konden behoorlijk lastig een parkeerplek vinden waar we in pasten."

Nou is de Model 3 natuurlijk al wel van in Europa bruikbare proporties, maar toch lijkt er bij Musk groeiende interesse te zijn voor een kleiner model. De kans bestaat dat het openen van de Gigafactory nabij Berlijn eventuele plannen hiervoor in een stroomversnelling brengen. Tesla zou dan natuurlijk makkelijker een specifiek op Europa gericht model ook lokaal kunnen bouwen. In eerste instantie gaat Tesla vooral Model Y's bouwen in Duitsland. De fabriek lijkt met zijn beoogde jaarlijkse productiecapaciteit van 500.000 auto's groot genoeg voor nog een model.