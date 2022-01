Chevrolet speelt weer leentjebuur in China

Chevrolet introduceert een nieuwe naar Amerikaanse begrippen compacte pick-up die stiekem helemaal geen Chevrolet is. We maken kennis met de S10 Max, een pick-up van Hilux-formaat die Chevrolet nu in Mexico introduceert.

De modelnaam 'S10' is bij Chevrolet geen vreemde. We kennen de S10 in Nederland als een pick-upbroertje van de Chevrolet K5 Blazer en ook anno 2022 heeft Chevrolet een S10 op de internationale menukaart staan. Chevrolet verkoopt namelijk een pick-up met die naam in Zuid-Amerika. Die Chevrolet S10 is in grote delen gelijk aan de op de Isuzu D-Max gerelateerde Amerikaanse Chevrolet Colorado. Ook de Mexicaanse consument kan nu een S10 kopen, maar dat is stiekem helemaal geen Chevrolet en ook geen Isuzu.

De Chevrolet S10 Max die in dit artikel de hoofdrol speelt is namelijk van Chinese makelij. Het is namelijk een Maxus T70 waarop Chevrolet zijn eigen beeldmerken heeft geplakt. Overigens verkoopt ook MG een variant van die T70: de inmiddels gefacelifteExtender. Chevrolet geeft de S10 Max koplampen en een grille die iets afwijkt van die van de T70. In het interieur wijkt het infotainmentscherm af van dat van het origineel. Onder de kap ligt een 160 pk sterke 2.4 benzinemotor of een eblazen 2.0 van 210 pk. De S10 Max is in beginsel achterwielaangedreven maar is ook met vierwielaandrijving verkrijgbaar. Daarnaast heeft de consument de keuze uit een handbak of een achttraps automaat. De S10 Max is daarnaast leverbaar als Dubbele Cabine, Cabine Regular (Single Cab) en als chassis-cabine.

De S10 Max is niet de enige Chinese auto die Chevrolet in Mexico in het gamma heeft. Zo verkoopt het er ook de op de Baojun 530 gebaseerde Captiva en de op de Baojun 510 gebaseerde Groove. De S10 Max wordt later ook naar Zuid-Amerika gehaald waar hij de reeds genoemde aan de Colorado gerelateerde versie gaat vervangen.