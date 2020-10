Chevrolet presenteert Groove

Even terugspoelen naar november 2018, de maand waarin Chevrolet tijdens de Bogota Motor Show in Colombia een nieuwe Captiva presenteerde. Die nieuwe Captiva heeft niets meer te maken met de aan de Opel Antara gerelateerde SUV die tot 2014 in Nederland werd verkocht. Nee, de nieuwe Captiva is in feite helemaal geen Chevrolet. De auto is namelijk niets meer dan een gerebadgete 530 van Baojun, een Chinees merk waarmee General Motors een joint-venture heeft. Blijkbaar vallen de producten van Baojun bij General Motors wel in de smaak. De Chevrolet Captiva krijgt in de vorm van de Groove namelijk een splinternieuw kleiner broertje dat ook gewoon een bestaande cross-over van Baojun is.

Waar de Captiva een Baojun 530 is, is de cross-over op deze afbeeldingen van de Chileense tak van Chevrolet overduidelijk een Baojun 510. Die krijgt de bekende vlinderdas van Chevrolet op zijn snuit gedrukt en is opeens een Groove, maar dat is dan ook het enige optische verschil tussen de Chevy en de Baojun. Dat betekent dat ook de voor groeimarkten bestemde Chevrolet Groove een 4,22 meter lange cross-over is met een wielbasis van 2,55 meter. Daarmee is -ie ongeveer net zo groot als de vorige generatie Opel Mokka (X). Op de motorenlijst komt een 1,5-liter viercilinder die 110 pk levert, die is gekoppeld aan een handgeschakelde transmissie. Daar zit het enige echte onderscheid; de Baojun 510 is namelijk ook met een automaat te koop.

Komt de modelnaam Groove je enigszins bekend voor? Dat kan kloppen: Chevrolet liet al in 2007 een koddige concept-car zien met die naam. Bepaalde designelementen van de Groove Concept vonden later hun weg naar de ook in Nederland verkochte Orlando.