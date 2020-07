Chevrolet S10 onder het mes

Chevrolet heeft een vernieuwde pick-up aan de wereld voorgesteld. Ditmaal is het niet de bekende Silverado of Colorado die is bijgewerkt, maar is het de in Europa relatief onbekende S10 die in de schijnwerpers staat.

In onder meer de Verenigde Staten kent men modelnaam S10 vooral van een naar Amerikaanse begrippen compacte pick-up die tussen 1981 en 2004 verspreid over twee generaties werd verkocht. De S10 werd in de Verenigde Staten opgevolgd door de Colorado, een op Isuzu-leest geschoeide pick-up die je kunt vergelijken met auto's als de Nissan Navara en Ford Ranger. Chevrolet verkoopt in Zuid-Amerika een aangepaste versie van de Colorado, een sinds 2012 in Brazilië geproduceerde variant die als Chevrolet S10 door het leven gaat. Die Zuid-Amerikaanse S10 is nu vernieuwd.

Net als voorheen is het uiterlijk van de S10 niet helemaal in lijn met dat van de in onder andere de Verenigde Staten en Australië als Colorado verkochte versie. In feite wijkt het complete front af van dat van zijn broertjes. De S10 behoudt zijn eigen koplampunits, maar krijgt een volledig nieuwe bumper én een grotere grille aangemeten. Wie de avontuurlijker aangeklede High Country aanvinkt, krijgt daarbij een S10 met een snuit waarop groot merknaam Chevrolet valt af te lezen. De subtieler uitgevoerde LTZ-uitvoering heeft gewoon de bowtie in zijn grille. In het interieur zijn de aanpassingen subtieler. Hier monteert Chevrolet een nieuw aan een 8-inch scherm gekoppeld infotainmentsysteem, dat onder meer met Apple CarPlay en Android Auto overweg kan.

Op de Zuid-Amerikaanse motorenlijst staan twee krachtbronnen: een 2,5-liter Flex-viercilinder die overweg kan met benzine (197 pk), maar die ook ethanol lust (206 pk). Dieselen kan met een 200 pk sterke 2.8 turbodiesel, afkomstig van de Isuzu D-Max. Net als voorheen komt de S10 op de markt als pick-up met zowel enkele als dubbele cabine. Wegens absentie van Chevrolet op de Nederlandse automarkt hoef je zowel de Colorado als de S10 hier niet te verwachten.