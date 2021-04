Maxus T90 volgt MG Extender met grote muil

Opvallend nieuws uit China. Maxus, dat net als MG een van de merken van het Chinese SAIC Motor is, breidt zijn leveringsgamma uit met de T90. De T90 is een pick-up die wordt gepresenteerd als een nieuw model, maar die in feite een aangescherpte versie is van de T70 waar hij boven wordt gepositioneerd.

Even terug naar de T70. De T70 is een pick-up van Maxus die als basis diende voor de MG Extender, in feite een T70 met MG-beeldmerken die door SAIC Motor in Thailand wordt verkocht. Die MG Extender werd kort geleden vernieuwd en kreeg daarbij een heftig front aangemeten met een wel heel prominent hekwerk aan de voorzijde. Ook Maxus zelf krijgt van SAIC Motor nu een pick-up met dat front, maar gek genoeg wordt die auto niet als de vernieuwde T70 in de mark gezet. Nee, Maxus kiest ervoor om wat eigenlijk de vernieuwde T70 zou moeten zijn, boven het origineel te positioneren. De 'vernieuwde T70' heet T90 en lijkt geheel volgens verwachting als twee druppels water op de vernieuwde MG Extender.

De T90 is net als de T70 en de MG Extender beschikbaar als Double Cab met vier portieren en als extended cab met kleine 'suicide doors' achter. De Double Cab is 5,7 meter lang, de versie met kortere achterdeuren strekt zich uit over een afstand van 5,4 meter. Het interieur van de T90 is compleet anders dan dat van de T70. Het dashboard heeft voortaan twee grote, digitale displays die visueel zijn samengesmolten in een zwart paneel. Het instrumentarium is 10,25 inch groot, het infotainmentscherm heeft een diameter van 12 inch. De T90 is in China leverbaar met de 218 pk en 500 Nm sterke twinturbo 2.0 dieselmotor, een machine die in de T70 niet is te krijgen. Daarnaast is een 2.0 diesel met één turbo leverbaar, een motor die 163 pk en 400 Nm levert.

In een later stadium komt er een volledig elektrische variant van de T90, een auto die op papier natuurlijk ook interessant zou zijn voor de Nederlandse markt. Die elektrische variant heeft een 177 pk en 310 Nm sterke elektromotor en perst volgens zijn scheppers 535 (NEDC) kilometers uit z'n 89 kWh grote accupakket. Haalt Maxus die elektrische pick-up naar ons land? Daarover is vooralsnog niets bekend. Zou een relatief betaalbare elektrische pick-up een toevoeging zijn aan de Nederlandse bedrijfswagenmarkt? Laat het ons weten in de reacties.