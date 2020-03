Chevrolet Corvette Stingray komt als plug-in hybride

Medio vorig jaar stelde Chevrolet de huidige generatie van de Corvette, de 'C8', aan de wereld voor. General Motors gaf de 'Vette-fanatici eindelijk waar al jaren om werd gevraagd. De machtige achtcilinder kreeg in de nieuwe spierbundel namelijk een plek achter de voorstoelen in plaats van in de neus, en dat maakt de huidige Corvette de eerste 'Vette met middenmotor. Er lijken meer 'eerste keren' voor de C8 te gelden. De Chevy komt namelijk ook beschikbaar met een plug-in hybride aandrijflijn!

Op deze set spionageplaten is volgens onze bronnen die op stapel staande PHEV-versie van de Corvette te zien. De 'Vette heeft een opvallende bonk techniek achterop, een apparaat waar de uitlaatpijpen en dus ook de -gassen doorheen worden geleid om de exacte emissies te meten. Op het rechter voorscherm zien we oranje bekabeling en links op de flank nemen we een rode knop waar, een zogenoemde 'kill switch' waarmee het elektrische gedeelte van de aandrijflijn in probleemgevallen met een druk op de knop uit te schakelen valt.

Verdere details over de aandrijflijn zijn vooralsnog niet bekend. Het is dus ook niet duidelijk of Chevrolet met deze plug-in hybride variant van de Corvette een krachtigere versie van het reguliere exemplaar gaat brengen of dat het juist een exemplaar zonder V8, maar met een V6 is dat meer op efficiëntie is gericht. Er komt in ieder geval een extra potente geëlektrificeerde Corvette, maar het is onbekend of dat dit exemplaar is. De reguliere Corvette perst in de basis 495 pk en 637 Nm uit zijn 6.2 V8. Daarmee schiet de Amerikaan, die altijd voorzien is van een automatische transmissie met acht verzetten én een dubbele koppeling, in 'minder dan 3 tellen' naar een snelheid van 100 km/h.