Chevrolet Corvair (1965) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Nou moet je sowieso al een echt liefhebber van klassieke Amerikaanse auto's of zelfs specifiek de Corvair zijn om serieus de koop van deze Corvair te overwegen. In dit geval moet die liefhebberij alleen nog wel wat dieper zijn geworteld dan normaal. Het mag namelijk duidelijk zijn dat deze Corvair niet in een staat verkeert waarmee je snel genoegen neemt. Als er nooit groot restauratiewerk aan is verricht, zou ons het niet verbazen. Rondom spotten we wat kleine schades en oplapwerk en ook de kap maakt een wat vermoeide indruk.

Volgens de aanbieder is de auto wel hard en rijdt-ie. Bovendien mag worden opgemerkt dat het interieur er nog heel behoorlijk uitziet voor zijn leeftijd. Zoals de aanbieder zelf ook al aangeeft, lijkt dit een leuke basis voor een restauratieproject. Daarbij moet er overigens ook nog een keuring plaats vinden, aangezien de auto nog geen Nederlands maar een Amerikaans kenteken heeft. Als de auto eenmaal is ingevoerd, hoef je vanwege zijn leeftijd trouwens vervolgens geen apk-keuringen meer uit te laten voeren. Dat scheelt weer.

Genoeg over de staat van deze Corvair. Wat hebben we nou eigenlijk voor ons? Nou, bovenal een cabriolet die vanwege het ontwerp ongetwijfeld behoorlijk wat bekijks zal trekken. Een Chevrolet Corvair is een bijzonder ding om te zien, maar is vooral ook erg speciaal door zijn aandrijflijn. De motor ligt namelijk achterin en dat is niet het enige bijzondere, het is namelijk een 2,7-liter luchtgekoelde zescilinder boxermotor. Je kunt wel stellen dat Chevrolet destijds een heel bijzondere uitstap maakte door voor deze techniek te gaan. Dat was niet het enige uitzonderlijke, want de Corvair had ook onafhankelijke wielophanging en een monocoquechassis. Dat is voor die tijd behoorlijk uitzonderlijk, zeker in de VS.

Chevrolet stak dus behoorlijk zijn nek uit om met de Corvair een betaalbare, relatief compacte en goed rijdende auto op de markt te zetten. Helaas blijft er ondanks de populariteit altijd een beetje een zweem van onbegrip aan de Corvair kleven. De eerste generatie kreeg namelijk dankzij een onderzoek naar enkele dodelijke ongelukken het stigma onveilig te zijn. Vanwege de balans in de auto met de motor achterin, zou er snel overstuur optreden en zou de Chevy ook makkelijk over de kop slaan. Later werd de naam van de Corvair enigszins gezuiverd, toen uit onderzoeken bleek dat de auto geen opvallend gevaarlijke trekjes vertoonde. Het zou alleen nooit meer helemaal goedkomen met het imago.

Kortom, je haalt met deze Corvair iets heel speciaals in huis, zeker hier in Nederland. Nu vraag je je ongetwijfeld af wat zo'n projectauto als deze nog moet kosten. Nou, €9.950 is de vraagprijs. Dat is een hoop geld, al moet je voor een netter exemplaar ongeveer 1,5 keer zoveel neerleggen. Wellicht vallen de kosten voor het opknappen mee en is het een buitenkansje. Een liefhebber verdient deze Corvair hoe dan ook.