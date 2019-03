Chehejia Li One is zoveelste Chinese nieuwkomer

Vandaag maken we kennis met de Li One, een SUV van de Chinese start-up Beijing Chehejia Technology. De Li One is voor de verandering geen EV, maar een hybride met een bijzondere aandrijflijn.

Beijing Chehejia Technology is een start-up die opgericht is door niemand minder dan Li Xiang, een succesvolle Chinese zakenman die onder andere grote bedragen heeft gepompt in NIO. Vandaag opent het Beijing Chehejia Technology de orderboeken van zijn eerstgeborene: de deels naar oprichter Xiang vernoemde Li One.

De Li One is een 5 meter lange en bijna twee meter brede SUV met een hybride aandrijflijn. De verbrandingsmotor is een geblazen 1.2 benzinemotor die puur en alleen het accupakket oplaadt. Het geheel is 325 pk en 530 Nm sterk en volgens de Chinezen moet de auto daarmee zo'n 700 kilometer ver kunnen komen. De Li One, optioneel een zevenzitter, heeft een interieur waarin grote digitale displays het beeld bepalen. Drie displays die in een zwart paneel zijn geplaatst wekken de suggestie dat het hele deel digitaal is. Ook in de middenconsole is een scherm geplaatst. De auto krijgt in China een vanafprijs van omgerekend zo'n € 35.000.