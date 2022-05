Charles Leclerc richt zijn pijlen alleen op Red Bull

Charles Leclerc zit voor het eerst in zijn Formule 1-carrière in de titelstrijd. De Monegask ligt weliswaar achter op Max Verstappen, maar het seizoen is nog lang. Zijn auto is naar eigen zeggen verbeterd in de aanloop naar de vorige race en hij maakt zich ook nog geen zorgen over Mercedes.

Ferrari-coureur Charles Leclerc wordt al jaren getipt als potentieel wereldkampioen en dit jaar zou hij het zomaar eens kunnen worden. Nou ja, zomaar, hij heeft in ieder geval goede papieren. De Ferrari van dit jaar is ijzersterk. Toch heeft hij de leiding in het kampioenschap vorige week over moeten dragen aan Max Verstappen, die maximaal profiteerde van de uitvalbeurt van Leclerc. Bij de pakken neerzitten is er niet bij voor de 24-jarige: "Het verandert niets voor mij. Er zijn nog 16 races te gaan, dus veel punten te winnen", tekent La Gazette de Monaco op.

Er is achter de schermen hard gewerkt om de Ferrari in betere vorm te krijgen, want dat was volgens Leclerc hard nodig. Red Bull Racing zet grote stappen. "Voor de Grand Prix van Spanje was er wat onzekerheid omdat we in de race (ervoor, red.) niet dezelfde prestaties hadden als Red Bull. We hadden meer bandenslijtage, dus het was moeilijk om ze bij te houden en achter ons te houden. Barcelona gaf ons een deel van de antwoorden en het was over het algemeen zeer positief, los van het probleem dat ons de race kostte." Leclerc verwacht dan ook dat, mits de auto heel blijft, Ferrari het Red Bull echt lastig kan gaan maken de komende tijd.

Dan is er nog het derde team, Mercedes. De titelverdedigers zien met lede ogen aan hoe de titelstrijd aan hun neus voorbijgaat, alleen kruipt de renstal wel dichter bij Ferrari en Red Bull. Dat is echter nog niet genoeg om duidelijk in het vizier van Leclerc te komen, zo zegt hij: "Ik denk dat het meer tussen Red Bull en Ferrari zal gaan. Op dit moment loopt Mercedes nog een beetje achter, ook al hebben ze vooruitgang geboekt." Dat betekent volgens Leclerc niet dat je Mercedes helemaal niet serieus hoeft te nemen als je voorin het veld rijdt. "Een team als Mercedes kun je nooit echt buiten beschouwing laten."