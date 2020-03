Changan Uni-T is interessante Chinese nieuwkomer

Het Chinese staatsbedrijf Changan Automobile liet eerder dit jaar weten dat het de Uni-T zou meenemen naar de Autosalon van Genève. Van zijn nieuwe SUV-achtige, die met zijn lengte en breedte van respectievelijk 4,52 en 1,87 meter wat formaat betreft vergelijkbaar is met auto's als de Ford Kuga en Mazda CX-5, geeft Changan nu nieuwe informatie én nieuwe afbeeldingen vrij.

Het is voor het eerst Changan beeldmateriaal van het binnenste van de Uni-T laat zien. De hoogpotige, die een wielbasis heeft van 2,71 meter, heeft een relatief rustig vormgegeven binnenste. De werkplek bestaat uit een aan de onderkant afgeplat stuurwiel waar Changan twee displays met een diameter van elk 10,25 inch achter plaatst. Het linker exemplaar functioneert als instrumentarium terwijl het het rechter exemplaar, dat verbonden lijkt met de linker, aan het infotainmentsysteem is gekoppeld. Leuke gimmick: de helderheid van het scherm neemt toe als de soft- en hardware via eye-tracking oppikt dat je naar het scherm kijkt. Kijk je tijdens het rijden te lang naar een van de displays, dan volgt een waarschuwing. De cockpit bestaat verder uit een hoge middentunnel met een opvallend vormgegeven deel waarop de bedieningstoetsen van de transmissie zijn geplaatst.

De Changan Uni-T komt beschikbaar met een 180 pk en 300 Nm sterke 1.5, een turbomotor die gekoppeld is aan en zeventraps automaat met dubbele koppeling. Later volgt nog een geblazen 2.0. Interessanter misschien is de autonome techniek waarmee de Uni-T is uitgerust. Dankzij slimme software en de nodige camera's en sensoren (vijf radars, twaalf ultrasone sensoren en zes camera's) kan de Uni-T namelijk autonoom op niveau 3 zijn weg door het verkeer vinden. Changang zegt sinds 2016 bezig te zijn met de ontwikkeling van autonome technieken. Daarbij verklaart de Chinese onderneming dat het meer dan 50 miljoen kilometer elektrisch heeft afgelegd.

Changan, dat zijn auto's in totaal naar 41 landen exporteert, liet in 2017 weten dat het ook voet op Europese wal wilde zetten. In totaal wil het bedrijf 15 procent van zijn modellen buiten de eigen landsgrenzen afzetten. Het feit dat deze Uni-T zijn werelddebuut straks in Genève beleeft, zou er zomaar op kunnen wijzen dat het model ook in Europa gaat worden verkocht. De Uni-T is de eerste en zeker niet de laatste nieuwkomer in een modelfamilie waarvan de modelnaam begint met 'Uni-', gevolgd door een letter.