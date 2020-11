CEO Volkswagen: 'Apart platform voor EV's is het beste'

Wie in de markt is voor een elektrische auto, kan gaan voor een puur als BEV ontwikkelde auto of een auto die zowel met brandstofmotor als volledig elektrisch verkrijgbaar is. Dat tweede is bijvoorbeeld de aanpak bij BMW, dat noemt men 'the power of choice'. De iX3 is een X3 met een elektrische aandrijflijn, de i4 wordt een 4-serie Gran Coupé met elektrokracht, enzovoort. De nieuwe iX vormt hierop een uitzondering, maar het is helder dat BMW nog niet volop inzet op puur als BEV ontwikkelde auto's. Dat is heel begrijpelijk; het kost veel geld om een model enkel en alleen voor de elektrische rijder te ontwikkelen en die markt is nog vele malen kleiner dan de markt voor conventioneel aangedreven auto's. BMW staat hier overigens zeker niet alleen in. Onder meer PSA zet momenteel bijvoorbeeld nog volop in het leveren van een elektrische variant van modellen die ook gewoon met verbrandingsmotor verkocht worden. Er zijn ook tal van merken die überhaupt nog weinig met volledig elektrisch rijden doen.

Volkswagen staat daar anders in. Dat steekt wel een enorme klap geld in het optuigen van een modellenreeks die enkel elektrisch aangedreven leverbaar wordt en laat die naast de modellen met verbrandingsmotor bestaan. De Volkswagen ID3, Skoda Enyaq en Audi e-tron zijn enkele voorbeelden. "Het idee is om voor alle belangrijke segmenten volledig elektrische auto's te maken," verklaart Volkswagen Groep-CEO Herbert Diess aan Automobilwoche. Volgens Diess is de vraag naar BEV's genoeg gegroeid om dit financieel te kunnen verantwoorden. "Toen elektrische mobiliteit nog een nichemarkt was met een aandeel van minder dan 1 procent, was het alleen maar verstandig om bestaande platformen te elektrificeren. Dat deden we bijvoorbeeld met de Golf (...), maar nu de volumes aantrekken, is ons ID-platform de beste en meest logische oplossing."

Hoewel Diess een andere aanpak niet per se onderuit wil halen, is hij duidelijk overtuigd dat de 'mengvorm' mindere auto's oplevert: "Als je een platform ontwikkelt dat niet én voor verbrandingsmotoren én EV's bedoeld is, worden de EV's heel goed. Daarom zijn wij voor een apart platform gegaan." Nu is het nog de vraag hoe hard het gaat en in welk tempo de investeringen die hiervoor nodig waren terugverdiend zullen worden. Diess ziet het in dat licht niet als iets negatiefs dat diverse overheden de brandstofmotor op redelijk afzienbare termijn willen bannen uit de showroom: "Het beperken van de verkoop van verbrandingsmotoren of zelfs een volledige ban zal gaan bepalen wat men in de toekomst nog kan kopen."