Diesel verliest terrein aan EV's in Europa

Het marktaandeel voor EV's was in september 2020 met 25% voor het eerst gelijk aan dat van auto's met een dieselmotor, blijkt uit data van onderzoeksbureau Jato. In dat cijfer zijn tevens (milde) hybrides en plug-in hybrides meegenomen. Tesla heeft met de Model 3 nog steeds de best verkochte EV in handen, maar in totaal verkoopt de Volkswagen Groep volgens Jato de meeste volledig elektrische auto's.

Bij het onderzoek van Jato moet dus wel een belangrijke kanttekening geplaatst worden, want het onderzoeksbureau rekent milde hybrides ook onder de EV's. Aangezien veel fabrikanten hun modellen op benzine momenteel voorzien van een dergelijke aandrijflijn, is het logisch dat het marktaandeel van EV's toeneemt als men de (milde) hybrides erbij pakt. Volgens Jato vertegenwoordigen die een marktaandeel van 53 procent in de totale EV-verkopen. Dat neemt echter niet weg dat er een duidelijke trend zichtbaar is in de automarkt: de diesel verliest rap terrein. De consument kiest tegenwoordig vaker voor een auto met een bepaalde vorm van elektrische aandrijving dan voor een diesel. Beide aandrijfsoorten nemen ongeveer 25 procent van het totale marktaandeel in beslag, waarbij het kruispunt inmiddels is bereikt.

Ten opzichte van september vorig jaar draaide de auto-industrie een iets betere maand met 1,3 miljoen tegenover 1,28 miljoen verkochte auto's. Toyota is in de definitie van Jato nog steeds marktleider op het gebied van EV's met een marktaandeel van 32 procent, maar Volkswagen is hard op weg om dat in te halen. Wat betreft de verkoop van puur elektrische auto's zagen Volkswagen en Renault bijvoorbeeld een toename van respectievelijk 352 en 211 procent ten opzichte van vorig jaar, in het geval van Volkswagen dus een ruime verdrievoudiging. De Tesla Model 3 is met 15.702 verkochte exemplaren echter nog immer de best verkochte EV.

Een bevestiging

Eigenlijk bevestigt het onderzoek van Jato vooral de trends die al geruime tijd gaande zijn in autoland: de EV en de SUV winnen terrein. Over de voertuigtypen bekeken heeft de SUV namelijk een marktaandeel van maar liefst 41,3 procent. Let wel: ook in dit opzicht hanteert het onderzoeksbureau een ruime definitie, want hier vallen ook cross-overs als de Renault Captur, Peugeot 2008 en Ford Puma onder.