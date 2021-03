CBR gaat praktijkexamens niet inkorten

Het CBR heeft een vrij drastische eis gesteld aan rijscholen: is het gemiddelde slagingspercentage eind mei niet met tenminste vier procent gestegen, dan verhoogt het CBR de minimumleeftijd voor het praktijkexamen van 17 naar 18 jaar. De Bovag zei vandaag tegen BNR Nieuwsradio dat het onrealistisch is om te verwachten dat het slagingspercentage zo snel stijgt in zo’n korte tijd. Daarom stelde de Bovag voor om de huidige examentijd te verkorten van 55 naar 50 of 45 minuten, zodat de examinatoren meer examens op een dag af kunnen nemen. Dit zou het CBR in staat moeten stellen om de achterstanden een stuk sneller weg te werken, maar de organisatie geeft daar geen gehoor aan.

Tegenover het AD verklaart een woordvoerster van het CBR op de hoogte te zijn van het voorstel van de Bovag, maar dat het CBR dit niet gaat overnemen. De suggestie voor het inkorten van de examens zou al gedaan zijn in de gesprekken met rijscholen als voorbereiding op het plan van aanpak, maar was toen al afgeschoten. "We tornen niet aan de kwaliteit van het examen," zegt ze. "Het examen duurt een klein uur, inclusief het voorgesprek en het eindgesprek. De examenrit zelf duurt ongeveer 35 minuten. Dat is al best kort als je bedenkt wat er wettelijk allemaal getoetst moet worden. Een half uur voor je leven lang een rijbewijs in een steeds complexer wordend verkeer, dat is niets teveel gevraagd." Volgens de woordvoerder zijn alle onderdelen van het examen 'heel belangrijk voor de verkeersveiligheid' en kunnen daar geen concessies aan worden gedaan.

Momenteel werft het CBR actief nieuwe examinatoren, vraagt het huidig personeel over te werken en springen gepensioneerde examinatoren tijdelijk weer bij. Die extra mankracht, in combinatie met de eis van het hogere slagingspercentage, moet de achterstand van inmiddels zo'n 300.000 praktijkexamens gaan wegwerken. Bij de theorie-examens is die achterstand ongeveer net zo groot, maar het CBR heeft nog geen groen licht gekregen voor de heropening van de examenlokalen.