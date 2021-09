Caterham 170: 85 pk op 440 kilo

Caterham komt met een nieuwe variant van de Seven. De Caterham Seven 170 is een vederlichte pretmachine met een 660 cc kleine driecilinder van Suzuki onder de kap.

Caterham kwam in 2013 met de Seven 160/165 op de proppen, een versie van de Seven met een wel heel bescheiden krachtbron. Die auto wordt nu opgevolgd door de Caterham Seven 170. In de ellenlange neus van de op de Lotus Seven geïnspireerde Caterham 170 ligt net als in de 160/165 een 660 cc kleine driecilinder van Suzuki, een machientje dat normaal gesproken Suzuki's kei-cars aandrijft. Het motortje wekt een bescheiden 85 pk en 116 Nm koppel op, maar heeft slechts 440 kilo te verplaatsen. De Seven 170 is met die kleine krachtbron in staat om in 6,9 seconden naar een snelheid van 100 km/h te schieten. Zijn topsnelheid ligt iets boven de 160 km/h.

De Caterham Seven 170 is niet alleen licht, hij is ook nog eens opvallend smal. Met een breedte van 1,47 meter is het veruit de smalste Caterham van het moment. De hierna smalste Caterham Seven is ruim 10 centimeter breder. Dat is niet zomaar. Met zijn compacte afmetingen en kleine driepittertje is de Seven 170 volgens de Japanse fiscale wetgeving namelijk een kei-car. Dat levert op de Japanse markt natuurlijk stevige fiscale voordelen op.

De CO2-uitstoot bedraagt een bescheiden 109 g/km. Je kunt de Seven 170 onder meer aankleden met lichtmetalen wielen en ledverlichting. Daarnaast biedt Caterham de Seven 170 aan als 170S en als 170R. De Seven 170S heeft een handgeschakelde vijfbak, een zachter afgesteld onderstel, een volwaardige voorruit, met leer beklede stoelen en zijschermen. De Seven 170R is de uitgeklede variant van het stel met een sportonderstel, kuipstoelen met vierpuntsgordels, een sperdifferentieel en een uit koolstofvezel opgetrokken dashboard. De Seven 170 kost als kitcar omgerekend €26.876.