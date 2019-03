Carmen Suiza's Carmen is los

Een van de twee bedrijven die zichzelf Hispano Suiza noemen, heeft in Genève de Carmen gepresenteerd. De Carmen is het resultaat van het laten tekenen van klassieke lijnen door een eigenwijze ontwerper. Overigens heeft de machine maar liefst 1.000 pk.

De Carmen is een in eerste instantie klassiek ogende elektrische auto. In grote lijnen zou het ontwerp gebaseerd moeten zijn op dat van de Hispano Suiza H6C Dubonnet Xenia uit 1938 (foto's 4 tot en met 6) De Carmen krijgt net als die klassieker een druppelvorm, ronde koplampen, dichte achterste wielkasten en omhoog openslaande portieren. De cW-waarde van de auto moet op 0,33 liggen. Let wel, dat is minder dan de cW-waarde van bijvoorbeeld een Porsche 918 Spider (0,34). Hispano Suiza Cars belooft een met leer, alcantara en hout afgewerkt interieur, klassieke klokjes, aluminium details en een sfeer die art deco ademt. Modern DNA wordt geïnjecteerd in de vorm van ledverlichting, een inductielader voor je smartphone en een modern infotainmentsysteem (10,1 inch groot) dat zaken als Apple CarPlay en Android Auto ondersteunt.

Dan de aandrijflijn. Die bestaat uit twee elektromotoren die elk een achterwiel aandrijven. Het gecombineerd vermogen moet, schrik niet, op 1.019 pk liggen, goed voor een sprint vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h in minder dan drie tellen. De topsnelheid ligt op 250 km/h. In de bodem ligt een 80 kWh groot accupakket, al komt er ook een variant met een 105 kWh grote unit. De actieradius van die laatste versie zou op meer dan 400 kilometer liggen. Ondanks de aanwezigheid van het accupakket moet de Carmen nog geen 1.700 kilo wegen. Dat relatief lage gewicht is mede mogelijk dankzij de uit koolstofvezel opgetrokken basis van de auto. Hispano Suiza Cars gaat slechts 19 exemplaren bouwen die stuk voor stuk voor niet minder dan 1,5 miljoen euro van eigenaar wisselen. De eerste Carmens moeten medio 2020 geleverd worden.