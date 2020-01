'Carlos Ghosn vluchtte met kogeltrein uit Tokio'

De voormalige Nissan-topman Carlos Ghosn begon zijn ontsnapping naar Libanon waarschijnlijk door een kogeltrein van Tokio naar Osaka te pakken, meldt het Japanse persbureau Kyodo maandag. Ghosn verscheen op Oudejaarsavond plotseling in de hoofdstad van Libanon, terwijl hij in Tokio onder huisarrest was geplaatst.

Het Japanse persbureau schrijft dat Ghosn in de middag van 29 december zijn huis verliet en enkele uren later aankwam bij een treinstation in Tokio. Hier zou hij in het gezelschap van enkele andere mensen de kogeltrein naar Osaka hebben gepakt.

In Osaka zou hij vervolgens met een privéjet van het Turkse bedrijf MNG naar de Libanese hoofdstad Beiroet zijn gevlogen. Hij zou in Istanboel een tussenstop hebben gemaakt.

De oud-topman van automaker Nissan mocht zijn woning niet verlaten, omdat er momenteel vier aanklachten tegen hem lopen. Zo zou Ghosn miljoenen euro's naar zichzelf hebben doorgesluisd via een dochteronderneming van Nissan.

De oud-topman - die ook de baas was bij Renault - zou zijn woning hebben kunnen verlaten, nadat het betrokken bewakingsbedrijf de werkzaamheden had gestaakt. Het bedrijf zou onder druk zijn gezet door de advocaten van Ghosn. Zij zouden onder meer gezegd hebben dat de videobewaking een mensenrechtenschending is, schreef persbureau Reuters vorige week.

Het net rond Ghosn begint zich inmiddels te sluiten. Naast de arrestaties in Turkije, heeft de internationale politieorganisatie Interpol een zogeheten Red Notice ingediend, oftewel een officieel verzoek aan Libanon om Ghosn te arresteren. Of Libanon zich hieraan gaat houden, is nog niet bekend. Wel zei de Libanese minister van Justitie Albert Serhan donderdag dat Libanon "zijn plicht zal doen" door een onderzoek te starten.