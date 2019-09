Carlos Ghosn en Nissan sluiten deal Amerikaanse beurswaakhond

Het was ondertussen alweer een tijdje stil rondom Nissans voormalige topman Carlos Ghosn. Na de bakken ellende van vorig jaar, kan hij nu een deel afsluiten. Er is namelijk een nieuwe deal gesloten.

De Amerikaanse beurswaakhond SEC was op z’n zachtst gezegd niet blij met Nissans-topman van weleer. Volgens de instantie hield Carlos Ghosn opzettelijk informatie achter voor beleggers. Hij zou een bedrag van 140 miljoen dollar hebben verzwegen die aan compensaties en pensioenvoordelen werd uitgegeven. Het is nu tijd voor een schone lei, want er is een nieuwe overeenkomst gesloten. Er is een geldboete van 16,1 miljoen dollar gevorderd.

Ghosn neemt 1 miljoen dollar voor zijn rekening. Nissan betaalt een overgroot deel van 15 miljoen dollar. Voormalig directeur van Nissan, Greg Kelly, moet een bedrag van 100.000 dollar uit zijn spaarvarken halen. Deze partijen werden ook gestraft omdat Ghosn volgens de SEC jarenlang zou zijn geholpen bij het voorliegen van de beleggers.

Naast de geldboete ging Ghosn ook akkoord met een andere beslissing. De Amerikaanse waakhond stelde dat Ghosn voor de duur van tien jaar geen hoge bestuursfuncties mag bekleden. Kelly kreeg een soortgelijke extra straf opgelegd, hoewel zijn verbod maar voor vijf jaar geldt. Opmerkelijk genoeg stemmen alle partijen in stilzwijgen toe zonder de feiten toe te geven of te ontkennen.

Ghosn werd bijna een jaar geleden in Japan opgepakt op verdenking van fraude. In de maanden die volgden werd hij afwisselende opgesloten en vrijgelaten. Op dit moment heeft de voormalige topman huisarrest in afwachting van zijn proces. Ondertussen heeft Ghosn al zijn taken in de Alliantie tussen Nissan, Renault en Mitsubishi moeten neerleggen.