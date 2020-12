Canoo presenteert elektrische bestelbus

De Amerikaanse start-up Canoo presenteert zijn eerste bestelbus: de 'Multi Purpose Delivery Vehicle'. Vanaf 2023 moet de elektrische bedrijfswagen, die in eerste instantie in twee verschillende varianten op de markt komt, in productie gaan.

Aan ambitie is er in ieder geval geen gebrek bij Canoo, dat in 2017 onder de naam Evelozcity werd opgericht. Eind vorig jaar onthulde de start-up nog een prototype voor een elektrische MPV-achtige, nu komt het met iets totaal anders op de proppen. Dit prototype heeft wél een naam: de 'Multi Purpose Delivery Vehicle'. Dat verraadt meteen met welk doel Canoo de elektrische bestelbus heeft ontworpen. Hij is vooral bedoeld voor het afleveren van bestellingen in stedelijke gebieden, waar de afstanden korter zijn. Volgens Canoo is de 'MPDV' ook geschikt voor bijvoorbeeld servicemonteurs. Canoo mikt met de MPDV op zowel kleine als grote bedrijven, waarbij de grote afnemers de mogelijkheid hebben om de MPDV op hun specifieke eisen af te stemmen. Daarmee lijkt Canoo de concurrerende start-up Rivian een weerwoord te willen bieden.

De MPDV staat op een 'speciaal ontwikkeld elektrisch platform' dat Canoo waarschijnlijk in samenwerking met Hyundai heeft ontwikkeld. In eerste instantie komt hij op de markt in twee varianten: MPDV1 en MPDV2. De eerste is 4,3 meter lang en 1,9 meter hoog, de MPDV2 is met een lengte van 5,2 meter en een hoogte van 2,5 meter een aanzienlijk stuk groter. De wielbasis blijft voor beide varianten gelijk. Het totale maximale laadvolume van de MPDV1 bedraagt volgens Canoo ruim 6.500 liter, de MPDV2 komt op ruim 14.000 liter. Bij beide versies drijft een 200 pk en 319 Nm sterke elektromotor de voorwielen aan. Qua accupakket bestaat de keuze uit 40, 60 of 80 kWh. Met 80 kWh zou de MPDV1 een WLTP-actieradius van 480 kilometer moeten kunnen behalen. Verder heeft de MPDV autonome rijhulpsystemen aan boord en biedt Canoo 'over-the-air' updates.

Internationale plannen

Vanaf 2023 moet de MPDV op grote schaal in productie gaan, maar Canoo zegt dat de bestelbus in 2022 al 'beperkt beschikbaar' gaat zijn. Het bedrijf heeft plannen om het voertuig internationaal op de markt te brengen, maar het is nog niet bekend wanneer hij dan onze kant op zou komen. De MPDV heeft een vanafprijs van omgerekend €26.891 in Amerika. Geïnteresseerden kunnen de elektrische bestelbus aldaar tegen een aanbetaling van €81,49 reserveren.