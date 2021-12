Canadese EV 'Project Arrow' geeft meer details bloot

'Wat ze in de VS kunnen, kunnen wij ook'. Dat moeten de bij APMA aangesloten Canadese bedrijven hebben gedacht. Vorig jaar oktober werd dat concreet, toen het de eerste beelden van een EV liet zien. Hoewel de auto-industrie van Canada niet in de schaduw kan staan van dat van de zuiderburen, wordt 'Project Arrow' iets om in de gaten te houden. De elektrische SUV, die we maar even als Arrow zullen aanduiden, geeft inmiddels wat meer van zijn geheimen vrij.

Uiterlijke geheimen, weliswaar. Over de beoogde techniek doet APMA nog altijd mysterieus. We zien nog steeds dezelfde basisvorm als vorig jaar, maar nu worden details wat duidelijker zichtbaar. De Canadezen hebben een behoorlijk eigen ontwerp klaar weten te stomen, al is het niet direct heel onconventioneel. Dat geldt overigens wel voor de deuren, die schuiven in tegengestelde richting van elkaar open, waardoor er een enorm ruime instap ontstaat voor zowel de passagiers voorin als achterin. Of dat het productiestadium haalt, valt nog te bezien. Naar verluidt is de Arrow zo'n 4,75 meter lang en dat geeft een idee van waar in de markt hij zal opereren. Hij is wat forser dan de Skoda Enyaq, Nissan Ariya, maar ongeveer van hetzelfde formaat als de Tesla Model Y.

Zoals vorig jaar al werd aangekondigd, wil APMA in 2022 een eerste fysieke conceptcar laten zien, voorlopig zijn het enkel nog renders. Mogelijk grijpt APMA hiervoor de CES in Las Vegas aan, begin januari (als het doorgaat). In ieder geval wil het in 2023 de productieversie tonen. In 2025 moet de auto vervolgens aan de man gebracht worden. Nog wel even geduld dus.