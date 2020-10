APMA 'Arrow' is Canadese toekomstmuziek

De APMA (Automotive Parts Manufacturers' Association) is al sinds 1952 de overkoepelende organisatie van alles wat met de automotive-sector in Canada te maken heeft. Onder leiding van de APMA werken industriëlen, leveranciers, ingenieurs en universiteiten nu aan de 'Canadese auto van de nabije toekomst'. Die moet het beste dat Canada in huis heeft op automotive gebied samenbrengen. Het project staat nog in de kinderschoenen, maar er is nu in ieder geval een belangrijke mijlpaal bereikt. Het design van studenten van de Carleton University of Industrial Design is gekozen als het winnende ontwerp. Op deze basis wordt vanaf nu verder gewerkt.

We zien een redelijk compacte SUV-achtige met voorlopig slechts vier zitplaatsen. Zowel vanbuiten als vanbinnen volgt de 'Arrow' de minimalistische ontwerptrend van tegenwoordig. Met een beetje fantasie zie je er wat op de Range Rover Evoque geïnspireerde lijnen in. Heel gedetailleerd is het allemaal nog niet, maar daar is een goede reden voor. Het detailwerk gaat nu pas beginnen, nu men zeker is dat dit de basis wordt. Uiteindelijk moet het leiden tot een virtuele conceptauto die we volgend jaar te zien krijgen. In 2022 moet een fysiek prototype klaar zijn en begint de aanloop naar productie.

Over specificaties zwijgt men in alle toonaarden waaruit kan worden afgeleid dat de techniek nog allesbehalve in kannen en kruiiken is. Men focust zich in ieder geval op een aantal kernpunten van de hedendaagse mobiliteit: autonoom, 'connected', elektrisch en delen. In grote lijnen mogen we dus waarschijnlijk een deelauto verwachten die grotendeels het rijden over kan nemen van de bestuurder. Mogelijk wordt dit uiteindelijk de auto die je op termijn veelvuldig in Canadese steden gaat tegenkomen, als taxi bijvoorbeeld. We gaan het zien.