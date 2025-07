Campers zijn een stuk voordeliger in sommige jaargetijden

Wil je een gebruikte camper kopen, dan doe je er mogelijk goed aan om wat langer te wachten dan je van plan was. Campers zijn in het voorjaar het allerduurst.

Voor tal van producten kan het een verschil maken in welk jaargetijde je het koopt. Denk bijvoorbeeld aan kerstspullen; die kun je het best in de uitverkoop ná de kerstdagen kopen. Of zomerkleding, dat is logischerwijs het voordeligst in de uitverkoop aan het begin van de herfst. Zo werkt het bij auto's ook. Wil je een cabriolet kopen, dan vermijd je maar beter het voorjaar. Ook bij campers blijkt dat het geval. Die worden in de lente namelijk gemiddeld voor maar liefst 22 procent meer verkocht dan in de winter, zo blijkt uit cijfers van Looping.nl.

De gemiddelde verkoopprijs voor gebruikte campers lag in het voorjaar op €24.722, waar dat in de winter nog €20.258 was. Dat scheelt een slok op een borrel. Wil je je camper verkopen, dan doe je er dus mogelijk goed aan om 'm niet meteen na de zomervakantie aan te bieden, maar even te wachten tot na de winter. Aan de andere kant kun je als camperkoper er dus maar beter vroeg in het jaar bij zijn als je een mooie deal wil maken voor het nieuwe kampeerseizoen.

Overigens merkt Looping.nl ook op dat het aanbod jong gebruikte campers met een lage kilometerstand wat tegenvalt. Meestal worden jonge campers pas met vrij hoge kilometerstanden voor het eerst aangeboden als occasion. Driekwart van de aangeboden campers heeft een kilometerstand van 60.000 km of hoger. Je kunt je er iets bij voorstellen dat iemand die een nieuwe camper koopt er een tijd flink van wil genieten voordat er een keiharde afschrijving wacht.