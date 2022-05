'Camera als zijspiegel is kansloos concept'

Enkele jaren geleden leek het dé oplossing om de luchtweerstand van auto's te verminderen: de buitenspiegels vervangen door kleine camera’s. De Volkswagen XL1 had ze tien jaar geleden al, de Audi E-tron baarde er in 2018 opzien mee en uiteindelijk pasten Lexus, Honda en Lamborghini ze eveneens toe. Nutteloos, vindt Teddy Woll, die bij Mercedes-Benz hoofdverantwoordelijk is voor aerodynamica. Volgens hem is inmiddels gebleken hoe weinig het scheelt wat betreft luchtweerstand.

Op de Mercedes-Benz EQXX, die onder meer op het gebied van luchtweerstand grensverleggend is, zitten dan ook gewone zijspiegels. Woll legt uit waarom camera's als zijspiegels in de praktijk niet helpen om het energieverbruik te verlagen: "De luchtweerstand neemt er nauwelijks door af: het voordeel is te verwaarlozen. Bovendien wordt die verminderde luchtweerstand gecompenseerd door de extra stroom die de camera’s en bijbehorende beeldschermpjes nodig hebben. Onder de streep is de winst dus vrijwel nihil.”

Dat niet alleen, de werking ervan is volgens Woll ook niet om over naar huis te schrijven: "En dan zijn die camerasystemen ook nog eens minder praktisch in het gebruik. De plek om het beeldschermpje in te bouwen, is al gauw in de hoek van het portier. Maar omdat een automobilist nu eenmaal twee handen aan het stuur moet houden, is de kans groot dat zijn arm voor het schermpje zit. Dat is dus alleen al vanwege de veiligheidseisen geen oplossing. Bovendien moet de bestuurder bij zo'n camerasysteem steeds opnieuw zijn ogen scherpstellen om wisselend naar het beeldscherm te kijken en naar de weg. Bij buitenspiegels gaat dat veel natuurlijker. En de scherpte van zo'n klassieke spiegel blijft ongeëvenaard."

Het kan volgens Woll op vrachtwagens wél noemenswaardig verschil maken, omdat daar enorme zijspiegels op zitten. De zijspiegels van personenauto's zijn een ander verhaal. Bovendien is het volgens hem prima mogelijk om met de reguliere zijspiegels een heel lage luchtweerstand te krijgen: "Aanvankelijk vreesden we nog wel voor de luchtweerstand van de conventionele buitenspiegels, maar we hebben ze volledig nieuw ontworpen. Ze zijn nu wat kleiner en extreem goed gestroomlijnd. Probleem opgelost.’’