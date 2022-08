Californië stopt in 2035 met verkoop brandstofauto's

In de Amerikaanse staat Californië is het plan voor het verbieden van de verkoop van brandstofauto's definitief geworden. Alle auto's die vanaf 2035 verkocht worden in de staat, moeten emissievrij zijn. Gouverneur Gavin Newsom spreekt over "het begin van het einde voor de traditionele verbrandingsmotor."

Het Amerikaanse CNBC schrijft dat de plannen donderdag unaniem werden goedgekeurd door de wetgevers. De regels gaan alleen gelden voor de verkoop van nieuwe auto's, met ingang van het jaar 2035 moeten deze vrij zijn van schadelijke stoffen. Dat betekent dat vanaf dat jaar in principe alleen nog maar batterij-elektrische- en waterstofauto's mogen worden verkocht in de staat. Overigens is er al wel een uitzondering ingebouwd in de nieuwe wetgeving: mogelijk blijft er namelijk wel beperkte ruimte om plug-in hybrides te blijven verkopen in Californië. Dat laatste vormt wel een contrast met de woorden van gouverneur Gavin Newsom. Hij noemt de wetgeving "een van de belangrijkste stappen voor het verdwijnen van de uitlaat zoals we die nu kennen."

Naast de stip op de horizon van 2035, bevat de wetgeving ook tussentijdse doelen. Zo moet 35 procent van de auto's die per 2026 worden verkocht aan de nieuwe regels voldoen, in 2030 gaat het om 68 procent. Persbureau Bloomberg meldt dat momenteel 15 procent van alle nieuw geregistreerde auto's een EV is, dus de staat is al een eindje op weg richting het eerste tussentijdse doel.

Vroeg erbij

Overigens was Californië er al vroeg bij als het ging om milieu-eisen voor auto's. In de jaren '90 kwam de California Air Resources Board (CARB) met een behoorlijk strenge eis: autofabrikanten die in de staat nog auto's wilden verkopen, moesten ervoor zorgen dat twee procent van alle nieuwe in Californië geleverde auto's emissievrij zijn. Dat percentage zou dan gaandeweg opgeschroefd worden naar 5 procent in 2001 en 10 procent in 2003. Later werd deze harde eis mede door aandringen van General Motors afgezwakt, waardoor de elektrische auto's niet langer noodzakelijk waren voor de fabrikanten om auto's te kunnen verkopen in Californië. De strenge regelgeving leidde tot auto's als de Toyota RAV4 EV en de General Motors EV1.