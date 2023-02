Cadillac wil nog drie EV’s in 2024

Cadillac, het premiummerk binnen de gelederen van General Motors, wil zich niet tot in alle eeuwigheden blijven bezighouden met de productie van grote, zware benzine-SUV’s. Juist dit toonbeeld van Amerikaanse overdaad wil zich al vroeg louter op elektrische auto’s storten. Twee jaar geleden was dat een wat vreemde bewering voor een merk dat nog geen enkele EV in zijn gamma had, maar inmiddels is dat anders. De Cadillac Lyriq wordt in de VS al afgeleverd en heeft als vrij forse cross-over goede papieren voor succes, terwijl Cadillac met de indrukwekkende Celestiq inmiddels ook een EQS-achtige super-limousine in huis heeft.

In de nabije toekomst kunnen we meer elektrische Cadillacs verwachten, stelt Automotive News. Cadillacs vice-president Rory Harvey zou hebben gezegd dat al in 2024, volgend jaar dus, drie nieuwe elektrische Cadillacs in productie gaan. Hij treedt niet in detail over deze auto’s, maar volgens Autonews.com kan er zomaar een elektrische variant van de enorme Escalade bij zitten. Dat is minder onlogisch dan het wellicht klinkt, want met de volledig elektrische Chevrolet Silverado en de elektrische Hummer heeft General Motors al eerder laten zien dat het gelooft in het elektrificeren van de ware mastodonten van autoland. Met drie extra EV’s heeft Cadillac straks een elektrisch gamma van in totaal vijf modellen, niet gek voor een fabrikant die pas vorig jaar zijn eerste elektrische model afleverde.

Hoewel dit nieuws in de eerste plaats interessant is voor Noord-Amerika, is een herstart op grotere schaal in Europa niet uitgesloten voor Cadillac. Een elektrische line-up kan daarbij alleen maar helpen.