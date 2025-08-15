Cadillac Elevated Velocity: luxe elektrische terreinbeul

Cadillac liet onlangs al zien dat het ook op elektrisch gebied wel wat sportiefs in de melk te brokkelen heeft. Dat wil men ook gaan combineren met een topklasse SUV, blijkt door deze Cadillac Elevated Velocity.

Met de Cadillac Lyriq-V lieten de Amerikanen begin dit jaar zien dat elektrisch én sportief rijden ook op de menukaart van Cadillac staat. Onlangs kwam de Cadillac Optiq-V erbij als elektrische 'performance-SUV' en nu laat Cadillac zien dat het in die categorie meer van plan is. Tijdens de Monterey Car Week gaat het doek van deze Cadillac Elevated Velocity. Een bijzonder spectaculair uitziende vooruitblik op een topklasse-SUV, met heftige aandrijflijn.

De Cadillac Elevated Velocity is ondanks zijn heftige en hier en daar wat retrofuturistische lijnen direct te herkennen als een volledig elektrische Cadillac. We zien vleugjes van andere elektrische productiemodellen en vooral verwantschap met de Cadillac Celestiq is 'm niet te ontkennen. Dat kan haast geen toeval zijn; mogelijk zien we hier een voorbode van een SUV-broer van die toplimousine. In wezen zou dit dan dus Cadillacs antwoord op auto's als de Mercedes-Benz EQS SUV kunnen zijn.

De Cadillac Elevated Velocity beschikt volgens zijn makers over twee rijmodi (e-Velocity en Terra) waarbij de tweede bedoeld is voor als je van de gebaande paden gaat. Interessant daarbij is dat er dan luchtvering geactiveerd wordt. Dat verwachten we dus ook op een mogelijke productieversie. Bijzonder is 'Sand Vision', dat de bestuurder met een soort nachtkijkertechnologie moet helpen om zicht te houden in een zandstorm. 'Elements Defy' is een functie waarbij dankzij trillingen stof en zand uit in- en exterieur worden verwijderd. Bijzonder. Je hoort het al; nog veel toekomstmuziek, maar wie weet krijgen we volgend jaar tijdens de Monterey Car Week wat concreters te zien.