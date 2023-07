Cadillac Optiq: derde elektrische Cadillac is maatje kleiner

Wie zo'n tien à twintig jaar geleden had gezegd dat Cadillac zou toeleggen op elektrische auto's en dat een deel daarvan SUV-achtigen zou worden, werd ongetwijfeld niet serieus genomen. Inmiddels is de realiteit toch echt zo. We kennen al twee elektrische Cadillacs en er komt spoedig een derde bij. Dit is de Cadillac Optiq.

De Cadillac Optiq die we je op deze foto's kunnen laten zien is nog niet officieel onthuld. We hebben de platen van de auto immers uit meest recente publicatie in de database van het Chinese Ministerie van Transport en Informatie Technologie opgedoken. De platen gaan hand in hand met de eerste informatie over de auto. Zo weten we dat de Cadillac Optiq 4,82 meter lang is en een wielbasis van 2,95 meter heeft. Daarmee is hij een maatje kleiner dan de op enkele mm's na 5 meter lange Lyriq, de eerste elektrische SUV van Cadillac. Wel deelt de Optiq waarschijnlijk zijn Ultium-platform met die Lyriq en dat maakt het dus ook tot een technisch broertje van de Celestiq.

De 2.130 tot 2.220 kilo wegende elektrische SUV komt beschikbaar met 204 pk en 245 pk sterke elektromotoren en heeft ongeacht de motorversie een topsnelheid van 180 km/h. De Cadillac Optiq fungeert binnen de Caddy-gelederen min of meer als elektrisch alternatief voor de XT5. Of de Optiq ook in de Verenigde Staten op de markt komt? Dat zou heel goed kunnen. De Optiq die we je nu opdienen, heeft in ieder geval wel elektromotoren van General Motors' Chinese samenwerkingsverband SAIC-GM.