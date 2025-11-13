Als het over BYD gaat op deze site, is het meestal een succesverhaal. De Chinezen veroveren in rap tempo een steeds grotere plek in de wereldwijde autowereld, maar nu lijkt er toch een kentering gaande.

In een paar jaar tijd is BYD uitgegroeid van een in West-Europa grotendeels onbekende speler naar één van de wereldwijde giganten op autogebied, vooral daar waar het gaat over elektrische auto’s en plug-inhybrides. BYD legt zich volledig toe op deze ‘New Energy Vehicles’ en kan zich in deze categorie zelfs wereldwijd de grootste noemen, al moet gezegd dat buiten China eigenlijk niemand rekening houdt met deze categorie. Hoe dan ook: BYD groeit, en rap ook.

Maar nu even niet. In oktober verkocht BYD volgens Reuters 441.706 auto’s, 12 procent minder dan vorig jaar. Deze daling komt misschien als een schok voor ons, maar volgt bij BYD volgens CNBC op een september waarin al sprake was van 6 procent daling. Volgens een ander Reuters-bericht zou BYD bovendien zijn grootste daling van de kwartaalomzet in meer dan vier jaar tijd hebben genoteerd en is het verkoopdoel voor 2025 al met 16 procent verlaagd.

Bij merken uit China is het doorgaans best wel schrapen om aan de juiste data te komen, maar we krijgen de indruk dat de verkoopdaling vooral aan de situatie in China zelf te wijten is. Daar heeft BYD veel last van toenemende concurrentie van andere Chinese automerken, vooral in de lagere prijssegmenten die ook bij BYD voor de aantallen zorgen. BYD vertrouwt daarom in toenemende mate op export om de boel vlot te trekken. Dat moet erg hard gaan: een door verschillende media aangehaald verslag van Citi stelt dat BYD volgend jaar tot wel 1,6 miljoen auto’s buiten China wil verkopen, veel meer dan de 900.000 tot 1 miljoen stuks die voor 2025 worden verwacht.