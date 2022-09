BYD Seal mogelijk als Model 3-rivaal naar Europa

Het Chinese BYD gaat via de Louwman Group een deel van zijn waren ook in Nederland verkopen. In de vorm van de Tang komt BYD met een elektrische SUV met zeven zitplaatsen, maar dat zal zeker niet de enige auto van het merk zijn die je in ons land gaat tegenkomen. BYD brengt namelijk ook de Han naar Nederland, een zo'n vijf meter lange elektrische sedan. BYD zet in Nederland echter vooral in op de Atto 3, een compacte elektrische cross-over waarmee BYD onder meer wil schieten op auto's als de Kia Niro EV. In thuisland China heeft BYD een lage elektrische auto in handen die het gat opvult tussen de Atto 3 en de Tang en Han: de Seal. Die Seal komt mogelijk naar Europa als direct antwoord op auto's als de Tesla Model 3.

Eerst het Chinese portfolio van BYD, dat is namelijk immens. Zo gigantisch zelfs dat het geen zin heeft om de modellen hier een voor een uiteen te zetten. BYD verspreid z'n modellen in het thuisland over drie groepen: E-Series, Dynasty en Ocean. De Tang en de Han maken deel uit van de Dynasty-familie en daar behoort ook de Atto 3 aan toe, al heet die auto in China stiekem Yuan Plus. De Ocean-reeks bestaat uit auto's die zijn overgoten met een designstijl die is afgekeken van deze Ocean-X Concept uit 2021. In die groep vinden we onder meer de BYD Ocean, een elektrische sedan van formaatje Tesla Model 3 die mogelijk ook onze kant op komt. In de database van het Europese patentbureau hebben we namelijk tekeningen van die auto opgedoken (foto's 19 t/m 25). Volgens berichtgeving van The Drive gaat die auto waarschijnlijk Atto 4 heten. Uiteraard zijn de patenttekeningen geen glashard bewijs dat de auto daadwerkelijk naar Europa komt, maar dat er bij BYD iets borrelt is evident.

De 4,8 meter lange BYD Seal komt in diverse smaken op de Chinese markt. Er is een 204 pk sterke achterwielaangedreven Standard Range met een 61,4 kWh accu en een volgens de Chinese meetcyclus CLTC vastgestelde actieradius van 550 kilometer. Daarboven komt een Long Range-variant die zowel met achter- als met vierwielaandrijving is te krijgen. De Long Range-versies hebben een 82,5 kWh accu. De BYD Seal Long Range met enkel een elektromotor op de achteras is 313 pk sterk en komt zo'n 700 kilometer (CLTC) ver op een volle accu. De vierwielaangedreven variant is dankzij twee elektromotoren 530 pk sterk en schopt het tot een CLTC-actieradius van 650 kilometer. Die krachtigste variant zoemt overigens in slechts 3,8 tellen naar een snelheid van 100 km/h.

Wat denk jij? Er is er op de Nederlandse markt ruimte voor de BYD Seal/Atto 4? En zou je er een Tesla Model 3 voor laten staan? We zijn benieuwd!