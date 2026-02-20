Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

BYD Seal is nu opeens 25 procent ruimer dan hij was!

Afscheid van het draaibare scherm

15
BYD Seal
BYD SealBYD SealBYD SealBYD SealBYD SealBYD SealBYD SealBYD SealBYD SealBYD Seal
Lars Krijgsman

BYD doet iets bijzonders met de Seal. De BYD Seal is voortaan opeens bijna een kwart ruimer dan hij was. Meer ruimte betekent dan ook simpelweg meer opberggenot.

De BYD Seal is inmiddels ruim twee jaar op de Nederlandse markt. Een hardloper is het niet. Er zijn sinds de Nederlandse marktintroductie nog geen duizend exemplaren van geregistreerd. Misschien kan een opmerkelijke verbetering aan de BYD Seal je nu wel over de streep trekken. De BYD Seal is voortaan veel ruimer, al merk je daarvan pas iets als je de voorklep of achterklep opent.

De bagageruimte van de elektrische BYD Seal had tot voor kort een inhoud van 400 liter. Die groeit nu met maar liefst 85 liter naar 485 liter. Ook de zogenoemde frunk, de bagageruimte onder de voorklep, is gegroeid. Daarin kun je nu 72 liter kwijt, 19 liter meer dan voorheen. In de BYD Seal kun je voortaan dus 557 liter kwijt. Dat is 104 liter meer dan de 453 liter waarop de sedan eerder bleef steken. We hebben het hier over een ruimtewinst van wel 23 procent. Mooi meegenomen: achterin krijg je een set bevestigingshaken om je bagage mee vast te snoeren.

BYD Seal

Je herkent de vernieuwde Seal aan de merknaam boven de achterlichten.

BYD voert meer aanpassingen door. Zo verdwijnt het BYD-logo van de hoofdsteunen en lees je voortaan boven de achterlichtpartij 'BYD'. Verder zijn er nieuwe kleuren verkrijgbaar. Interessant: het 15,6-inch infotainmentscherm staat voortaan vast in de horizontale positie en is dus niet meer draaibaar.

Aan de aandrijflijnen wordt niet gesleuteld en dus komt de BYD Seal weer als 313 pk sterke achterwielaandrijver en als vierwielaandrijver met 530 pk op de markt. De minst potente is er met 61,4-kWh en met 82,5-kWh accu. De sterkste smaak is er enkel met de grootste accu.

Prijzen voor de Nederlandse markt zijn er nog niet.

15 Bekijk reacties
BYD BYD Seal Elektrische Auto

PRIVATE LEASE BYD Seal

INFO

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

BYD Seal Business RWD 61.4 kWh | Lease Actie Model | Ficalewaarde € 36.690 | WLTP 460 KM Actieradius | Direct Leverbaar |

BYD Seal Business RWD 61.4 kWh | Lease Actie Model | Ficalewaarde € 36.690 | WLTP 460 KM Actieradius | Direct Leverbaar |

  • 2026
  • 80 km
€ 36.690
BYD Seal Business RWD 61.4 kWh | Lease Actie Model | Ficalewaarde € 37.790 | WLTP 460 KM Actieradius | Direct Leverbaar |

BYD Seal Business RWD 61.4 kWh | Lease Actie Model | Ficalewaarde € 37.790 | WLTP 460 KM Actieradius | Direct Leverbaar |

  • 2026
  • 80 km
€ 37.790
BYD Seal Business RWD 61.4 kWh | Lease Actie Model | Ficalewaarde € 37.790 | WLTP 460 KM Actieradius | Direct Leverbaar |

BYD Seal Business RWD 61.4 kWh | Lease Actie Model | Ficalewaarde € 37.790 | WLTP 460 KM Actieradius | Direct Leverbaar |

  • 2026
  • 56 km
€ 37.790

Lees ook

Nieuws
BYD Seal

Elektrische BYD Seal en Seal U goedkoper

Autotest
Tesla Model 3 BYD Seal duurtest

Tesla Model 3-rijder Jasper over BYD Seal: 'Geen tegenvaller, maar ik laat de 3 er niet voor staan

Autotest
BYD Seal

BYD Seal AWD vs RWD: is 5 mille goed besteed?

Nieuws
BYD Seal

BYD Seal: kleinere accu, kleinere prijs!

Nieuws
BYD Seal 2025

BYD Seal: flinke onderhuidse vernieuwing

Gerelateerde forum topics

Lezersreacties (15)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.